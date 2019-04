Drogen-Kontrolle in Bremen-Hemelingen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei zieht elf Autofahrer aus dem Verkehr

Michael Rabba

Bei einer speziellen Kontrolle in der Stresemannstraße in Bremen-Hemelingen hat die Polizei am Mittwoch elf Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen- und Medikamenteneinfluss standen.