Weil sie zu viel Gewicht geladen hatten, hat die Polizei mehrere Kleintransporter die Weiterfahrt untersagt. (DPA)

Die Polizei Bremen hat am Mittwoch auf der Autobahn 1 sechs Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen. Zwischen 11 und 16.30 Uhr kontrollierten die Beamten in Höhe der Anschlussstelle Hemelingen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Transporter durften nicht weiterfahren, weil sie überladen waren. Das zugelassene Gesamtgewicht für den Fahrzeugtyp Sprinter betrage 3,5 Tonnen - diese Obergrenze wurde bis um 55 Prozent überschritten. Die Wagen hatten demnach teilweise deutlich mehr als eine zusätzliche Tonne Gewicht als erlaubt geladen. Die Fahrer mussten vor der Weiterfahrt die Ladung, unter anderem Autoersatz- und Maschinenteile, erst umladen. Den Fahrern drohen Geldstrafen in dreistelliger Höhe.

Auch andere Verstöße wurden festgestellt: Mehrere Fahrer hielten sich nicht an die gesetzlichen Ruhezeiten, andere sicherten ihre Ladung nicht richtig, Fahrzeuge wiesen technische Mängel und Reifenschäden aus. Außerdem kontrollierte die Polizei einen 29-Jährigen, der kurz zuvor Fahrerflucht von einem Unfallort an der Föhrenstraße begangen hatte.

Die Polizei warnt davor, Kleintransporter zu überladen. Dies wirke sich nachteilig auf die Brems- und Fahrverhalten der Wagen aus, wodurch die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sein.