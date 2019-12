Polizisten stehen vor dem Ausgang Bürgerweide des Bremer Hauptbahnhofs, als die Terrorabwehrübung im September läuft. (MICHAEL BAHLO/DPA)

Das Fazit der Polizei zur großen Terrorabwehrübung am 12. September im Bremer Hauptbahnhof fällt rundweg positiv aus. „Sehr gelungen“, heißt es. Der hohe Personalaufwand sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung habe sich bewährt: Es seien „in zahlreichen Bereichen Erkenntnisse von hoher Bedeutung gewonnen worden“. Die bestehende Konzeption habe sich als „durchaus praxistauglich“ herausgestellt. Thomas vom Bruch (CDU) waren diese Allgemeinplätze zu wenig. Da müsse schon noch Konkreteres kommen.

Wird es, versprach Polizeipräsident Lutz Müller am Donnerstagnachmittag in der Innendeputation und kündigte für 2020 einen umfangreichen Bericht an. Das vorliegende Papier sei lediglich ein erstes, grobes Fazit. Tatsächlich gebe es eine Vielzahl von Punkten, die optimiert werden müssten.

Am 12. September hatte die Bremer Polizei mit insgesamt rund 1200 Beteiligten das Vorgehen bei terroristischen Anschlägen im Bremer Hauptbahnhof geübt. Ziel war dabei, die Sicherheitskräfte auf mögliche Einsatzlagen vorzubereiten und bestehende Einsatzkonzepte praxisnah zu überprüfen. An der Übung nahmen auch Bundespolizei, Feuerwehr und Rettungsdienste teil. Auf der Zusammenarbeit mit diesen Kräften lag ein weiterer Fokus der Übung.

Kritik an Waffen vor Ort

Horst Wesemann, Vertreter der Linken in der Deputation, gab der Polizei für ihren angekündigten ausführlichen Bericht mehrere Überlegungen mit auf den Weg. Ob es zum Beispiel notwendig sei, angeblich Verletzte zu schminken. „Wer soll durch derartige optische Maßnahmen beeindruckt werden? Hätte es nicht gereicht, einzelnen Personen Verletzungen zuzuordnen – nur leicht verletzt, schwer verletzt und nicht transportfähig, tot?“ Zudem sei mit der Anfertigung der simulierten Verletzungen ein Sanitätszug der Bundeswehr beauftragt worden. „Wer, bitteschön, kommt auf die Idee, die Bundeswehr zu so einer Übung einzuladen?“ Dies gelte auch für weitere leitende Beamte der Bundeswehr vor Ort. Zumal ein Einsatz der Bundeswehr bei einem derartigen Szenario doch unwahrscheinlich sei. Und noch ein Detail wunderte Wesemann: Die übenden Kräfte hätten vor Ort ihre Echtwaffen gegen Übungswaffen mit Knallmunition getauscht. „Warum erscheinen Polizeibeamte zu einer solchen Übung mit Echtwaffen?“ Dadurch entstehe ja gerade die Gefahr von Verwechslungen.