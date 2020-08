Vermisster Ruderer gefunden?

Polizeieinsatz an der Weser

Jan-Felix Jasch

An der Weser hat es am Abend einen Polizeieinsatz gegeben. Passanten hatten eine leblose Person in der Weser beobachtet und die Polizei informiert. Ob es sich um den vermissten Ruderer handelt, ist noch unklar.