Die Polizei Bremen musste am Montagabend zu einem Einsatz in der Carl-Hurtzig-Straße in Huchting ausrücken. Gegen 19.45 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der am Fenster mit einer Waffe hantierte, teilte die Polizei mit. Daraufhin sperrten Einsatzkräfte den Bereich um die Wohnung und leiteten den Verkehr um. Bewohner umliegender Wohnung wurden evakuiert. Gegen 21.26 Uhr konnten Spezialkräfte der Polizei den 54-jährigen Mann in seiner Wohnung festnehmen. Die Beamten stellten zudem unterschiedliche Schusswaffen, darunter Druckluftwaffen, Munition, Dolche und auch Drogen sicher. Der 54-Jährige wurde nach seiner Festnahmen in eine psychiatrische Klinik gebracht. (haf)