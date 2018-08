"Mobile Videokameras gehören an die Einsatzkleidung aller Polizisten", sagt Jürn Schulze, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Bremen. (Kuhaupt)

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bremen begrüßt den Vorstoß der Grünen Bürgerschaftsfraktion zur Ausweitung des Einsatzes von Bodycams in Bremen, erklärt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Jürn Schulze. Verbindet mit dieser Zustimmung aber auch Kritik. „Es ist jedoch schade, dass immer erst etwas passieren muss, bevor die Politik reagiert.“ Eine Anspielung auf die Massentumulte, bei denen in Bremen in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach Polizisten attackiert wurden.

Wie berichtet, bereitet die Polizei in Bremen ein Konzept dafür vor, Bodycams nicht nur wie bislang am Bahnhof, auf der Discomeile und im Viertel, sondern auch im normalen Streifendienst einzusetzen. Was Jürn Schulze begrüßt. „Die Bodycam ist ein hervorragendes Einsatzmittel, mit dem nicht nur die Einsatzsituation festgehalten, sondern mit dem vor allem eine psychologische Wirkung erzielt wird." Diese Wirkung könne im Einzelfall dazu führen, dass ein potenzieller Angreifer von der Tat absehe.

Die Grünen hatten eine Ausweitung des Bodycam-Einsatzes auf Bereitschaftspolizei und Einsatzdienst in dieser Woche ausdrücklich unterstützt. Der DPolG ist das nur recht, sagt Schulze. „Wir haben die flächendeckende Einführung der Bodycam in Bremen und Bremerhaven bereits nach Abschluss des Probelaufs im November letzten Jahres gefordert." Die mobilen Videokameras gehörten ohnehin an die Einsatzkleidung aller Polizisten. "In Bremen wird immer eine dritte Person benötigt, die das Einsatzgeschehen dokumentiert – das ist unpraktisch, weil ein solches Dreierteam nur geplant eingesetzt werden kann." Für spontane Lagen sei dieses Einsatzmodell daher ungeeignet. „Wenn allerdings alle Beamten mit einer Kamera ausgestattet würden, wäre die Polizei auch für spontane Fälle gut gerüstet."

Zudem wäre dann jedermann klar, dass der jeweilige Einsatz gefilmt werden kann. "Davon würde ich mir neben einer erheblich verbesserten Einsatzdokumentation auch einen deutlichen Rückgang der Angriffe auf Polizeibeamte versprechen", so Schulze.