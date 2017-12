Vor zwei Wochen leisteten 160 Polizeianwärter ihren Eid auf Landesverfassung und Grundgesetzt. So viel wie nie - was die Kapazitäten ihrer Hochschule an die Grenzen bringt. (Frank Thomas Koch)

Bremen hat zu wenig Polizisten. Und deshalb zuletzt große Einstellungsjahrgänge rekrutiert. 160 Polizeianwärter waren es in diesem Jahr, so viel wie nie. Doch damit verbunden ist gleich das nächste Problem: Wo und wie all diese angehenden Polizisten ausbilden? Denn nach drei vergleichsweise großen Einstellungsjahrgängen platzt die Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖV) aus allen Nähten. Auf 240 Studenten ist sie ausgelegt, tatsächlich sind es derzeit 411. Mit viel Improvisation und dank der hohen Motivation der Studierenden sei das so eben noch zu schaffen, sagt Luise Greuel, Leiterin der Hochschule. Allerdings nicht ohne „erste leichte Absenkung der Qualitätsstandards“.

Anfrage der CDU

Die CDU hat dieses Thema in einer Anfrage an den Senat aufgegriffen. Dass derzeit so viele Polizisten in Bremen ausgebildet werden, sei vor dem Hintergrund steigender Kriminalität und latenter Terrorgefahr sehr zu begrüßen, sagt der innenpolitische Sprecher der Christdemokraten, Wilhelm Hinners. Klar sei aber auch: „Mit den vorhandenen räumlichen Gegebenheiten sowie dem derzeitigen Lehr- und Ausbildungspersonal kann das nicht funktionieren.“

Und es sei abzusehen, dass es bei der derzeitigen Zielzahl von 2600 Polizisten für das Land Bremen nicht bleiben werde. „Die Aufgaben der Polizei haben massiv zugenommen und das wird sich nicht ändern“, legt Hinners nach. „Wir reden eventuell über 2800 bis 3000 Polizisten.“ Auch für diesen erhöhten Personalbedarf müsse eine umfassende Ausbildung sichergestellt werden, fordert der CDU-Mann. Und dies ohne Abstriche bei der Qualität. „Wie bewertet der Senat die derzeitige Ausbildungssituation an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung?“, lautet die Kernfrage der CDU-Anfrage an den Senat. Verbunden damit ist die Forderung nach einer ausreichenden Ausstattung in allen Bereichen.

Die HfÖV ist auf 80 Studierende pro Einstellungsjahrgang ausgelegt, erklärt Luise Greuel. Jeder Jahrgang wird in drei bis vier Studiengruppen unterteilt, also etwa 20 bis 30 Studierende pro Gruppe. „Auf diese Größe sind auch unsere Räumlichkeiten ausgelegt.“ Dass die Einstellungszahlen hochgehen würden, habe sich schon 2015 angedeutet. Daher habe man gemeinsam mit den für die Hochschule zuständigen Ressorts Finanzen und Inneres ein Konzept entwickelt, um mittelfristig auch fünf Studiengruppen pro Jahrgang zu bewältigen. Die Finanzbehörde habe hier auch schon entsprechend finanziell nachgesteuert. Bei der derzeitigen Entwicklung spreche man jedoch von sechs bis sieben Studiengruppen pro Jahrgang. „Und das können wir mit den gegebenen Strukturen nicht schaffen.“

Leichte Absenkung der Qualitätsstandards

Gerade die Arbeit in kleinen Gruppen sei bislang ein Qualitätsmerkmal der Polizeiausbildung in Bremen gewesen, betont die Hochschul-Leiterin. Schließlich gehe es dabei nicht allein um Fachtheorie, sondern auch um die Vermittlung von sozialen Kompetenzen oder die Persönlichkeitsbildung der angehenden Polizisten. Ideal hierfür sei eine Gruppenstärke von 20 Studierenden, derzeit nähere man sich jedoch 30er-Gruppen, erläutert Greuel. „Unter didaktischen Aspekten ist das schwierig und bedeutet natürlich eine leichte Absenkung der Qualitätsstandards.“

Auch hierüber sei man aber im engen Kontakt mit den zuständigen Ressorts. Die Bereitschaft, Lösungen zu finden, sei da. „Und ich gehe davon aus, dass uns das mittelfristig auch gelingt.“ Im Grunde brauche die Hochschule aber eine andere Planungsperspektive, sagt Luise Greuel. „Nicht immer von Jahr zu Jahr planen, sondern verlässliche Zielzahlen, die einfach mal über zehn Jahre festgelegt werden.“ Nur so könne man kontinuierlich planen, sowohl baulich als auch was die Verträge mit Dozenten angehe. „Das ist ein Gesamtpaket. Und es wäre sicher sinnvoll, sich das mal über die nächste Dekade anzuschauen.“

„Es ist unbestritten, dass weitere Platzkapazitäten gefunden werden müssen„, erklärt hierzu Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Innenbehörde. Es gebe hierzu bereits eine Arbeitsgruppe, an der die HfÖV ebenso beteiligt sei wie die Finanzbehörde als Trägerin der Hochschule, das Innenressort und die Polizei. “Klar ist, dass wir Lösungen brauchen und diese auch zeitnah finden werden„, sagt Gerdts-Schiffler. “Wir benötigen auch künftig dringend große Jahrgänge bei der Polizeiausbildung und lassen diese Pläne ganz sicher nicht an Raumnot scheitern.“

Die CDU will hierzu präzisere Angaben. Sie fordert vom Senat eine Übersicht der Raumkapazitäten an der HfÖV für die kommenden Jahre und erkundigt sich nach Alternativen. „Wie bewertet der Senat die Möglichkeit der Schaffung von Raumkapazitäten in leerstehenden Immobilien des Konzerns Bremen? Welche Immobilien kommen dafür in Betracht?“

Frage nach Lehrkräften

Auch die Ausstattung mit Dozenten hinterfragt die CDU: „Inwieweit stehen genügend Lehrkräfte für die Unterrichtseinheiten zur Verfügung? Wie viele neue Lehrkräfte werden aufgrund der Erhöhung der Anwärterzahlen gebraucht? Welche Probleme ergeben sich bei der Generierung von neuen Dozenten?“

Schließlich interessiert die Christdemokraten die Belastung der Polizei, die personell in die Ausbildung ihres Nachwuchses an der Hochschule eingebunden ist. „Wie viel Personal wird monatlich für die Unterrichtung der Studenten in fachtheoretischen und fachpraktischen Belangen gebraucht?“, heißt es in der Anfrage. „Und wie wirkt sich diese Lehrtätigkeit an der HfÖV auf die grundsätzliche enge Personallage der Polizei aus?“