Ihrem Spürhund Leif hat die Polizei einen größeren Rauschgiftfund zu verdanken. Leif war am Donnerstag mit einer Polizeistreife in Obervieland unterwegs, als er am Kellerfenster eines Wohnhauses zu bellen begann. Da bemerkten auch seine menschlichen Kollegen den Cannabisgeruch. Der Eigentümer des Kellerraumes sagte ihnen, er nutze den Raum nicht. Mit einem Durchsuchungsbeschluss kamen die Beamten am Abend wieder.

Sie fanden laut Polizei neun Kilogramm Haschischplatten, 500 Gramm Haschischkekse, mehrere Kilogramm Marihuana sowie Transport- und Verpackungsmaterial. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Raum von einem 32-Jährigen aus der weiteren Nachbarschaft genutzt wurde. Für dessen Wohnung erwirkte die Staatsanwaltschaft ebenfalls einen Durchsuchungsbeschluss. Dort wurden Drogen und eine größere Geldmenge gefunden. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.