Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen (Symbolbild). (Björn Hake)

Bei einem Feuer auf dem Gelände des Polizeireviers Steintor hat in der Nacht zu Dienstag die Eingangstür des Gebäudes gebrannt. Laut Polizei hatten Anrufer ein Feuer auf dem Grundstück gemeldet. Gleichzeitig habe die Alarmanlage des in der Nacht geschlossenen Polizeireviers ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Eingangstür am Haupteingang in Flammen. Das Feuer konnte der Polizei zufolge schnell gelöscht werden. Die Tür sowie die Fassade wurden durch den Brand dennoch stark beschädigt.

Die Brandursachenermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (0421) 362 38 88 entgegen. Das Revier im Steintor steht in Form einer mobilen Wache weiter zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung, teilt die Polizei mit.