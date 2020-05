Die Polizei sucht nun Zeugen. (Jannis Grosse)

Unbekannte haben die Polizeistation in der Bremer Neustadt mit Farbe beschmiert. Am Mittwochmorgen zwischen 6.40 und 7.10 Uhr sollen die Täter die Wache an der Schulstraße mit schwarzer Farbe besprüht und mit Farbgläsern beworfen haben. Auf der Außenwand war unter anderem auch eine polizeifeindliche Parole zu erkennen. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 04 21 / 3 62 38 88 zu melden.