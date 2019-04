Auch wenn man den Pollen nur schwer entkommen kann, gibt es einige Tricks, wie man sie aus den eigenen vier Wänden halbwegs fernhalten kann. (Arno Burgi/dpa)

Es ist soweit: Die Hochsaison für Pollenallergiker hat begonnen. Wer schon länger im „Heuschnupfen-Geschäft“ ist, weiß, was jetzt blüht. Die Nase läuft, die Augen jucken, Niesattacken, dazu bleierne Müdigkeit und Leistungstiefs. Was lässt sich dagegen tun, wenn die Beschwerden jedes Jahr heftiger werden? Kann man sich vor Heuschnupfen schützen? Und: Was hat es mit den vielen Produkten auf sich, die Allergikern angeboten werden – was hilft wirklich, und was ist Geschäftemacherei? Zwei Experten, die es wissen müssen, geben Antworten darauf: ein Allergologe und ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt.

Ist das bloß eine Erkältung – oder habe ich eine Allergie?

„Gerade bei leichten Symptomen oder Allergie-Neulingen ist das in der Tat oft nicht ganz einfach auseinanderzuhalten“, sagt Professor Dr. Markus Zutt, Chefarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Klinikum Bremen-Mitte. „Das wichtigste Kriterium zur Unterscheidung, wenn die Symptome nicht eindeutig Aufschluss geben, ist die Dauer.“ Ein akuter Infekt sei in der Regel nach einer Woche oder etwas mehr ausgestanden, die Beschwerden klingen nach und nach ab. „Bei einer Allergie bleiben sie, und zwar solange, wie das oder die Allergene, auf die man reagiert, präsent sind“, sagt Zutt. Das könnten mehrere Wochen bei einer sogenannten saisonalen Allergie sein, die etwa an die Blütezeit bestimmter Pflanzen geknüpft ist. Es gibt aber auch Allergiker, die ganzjährig unter den Beschwerden leiden: Die auslösenden Allergene stammen nicht von Pflanzen, sondern von Tieren oder Pilzen. In erster Linie sind Katzenhaare und der Kot von Hausstaubmilben verantwortlich oder häufig auch Schimmelpilzsporen.

Sollte man einen Allergietest machen lassen?

Der Bremer Chefarzt rät eindeutig dazu. „Das Problem mit den Allergien ist, dass sie nicht auf die oberen Atemwege beschränkt bleiben müssen. Wenn es schlecht läuft, kann es zu einem Etagenwechsel kommen und sich nach ein paar Jahren ein Asthma entwickeln“, warnt Zutt. „Eine Allergie ist kein Zipperlein. Sie kann je nach Ausmaß Lebensqualität, Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit enorm einschränken – und dazu kommt das Risiko des Etagenwechsels.“ Deshalb sei eine Behandlung wichtig, wenn die Allergie festgestellt ist. Zutt rät dazu, wegen eines Allergietests zu einem darauf spezialisierten Facharzt zu gehen.

Von Selbsttests für Zuhause hält der Bremer Allergologe nichts. Sie würden nur eine Sensibilisierung oder Allergiebereitschaft nachweisen, aber nicht, um welche Allergene es sich handele. „Den“ Allergie-Test gebe es zudem nicht, es handele sich nicht um einen geschützten Begriff. Die Diagnose bestehe aus drei Säulen: „Das beginnt mit dem Anamnese-Gespräch, in dem nach den Beschwerden gefragt wird: welche Symptome, wann sie auftreten, wie lange sie anhalten.“ Zweite Säule sei ein Hauttest, bei dem mögliche Allergieauslöser in die Haut eingebracht werden. Dieser sogenannte Prick-Test weise nach, ob ein Patient sensibel auf bestimmte Wirkstoffe reagiert. Ob sie tatsächlich auch die Auslöser für die Beschwerden sind, werde mit einem Bluttest auf bestimmte IgE-Antikörper getestet. Oft werde deshalb lediglich der Bluttest vorgenommen.

Können auch ältere Menschen plötzlich Allergien entwickeln, wenn sie früher nie Probleme damit hatten?

„Leider können Allergien jeden treffen und in jedem Lebensalter auftreten“, sagt Zutt. Am häufigsten entwickelten sie sich zwar im jungen Erwachsenenalter, aber auch 70- oder 80-Jährige könnten plötzlich etwa auf Birkenpollen reagieren. Eine Behandlung sei dann deshalb wichtig, weil bei älteren Menschen das Bronchialsystem oft angeschlagen sei. Heuschnupfen oder Asthma könnten dann ganz andere Auswirkungen haben als bei jungen Menschen. Zutt: „Die Dynamik gibt es aber auch andersherum, und das ist die gute Nachricht. Es kann sein, dass sich Allergien langsam über Jahre hinweg abschwächen oder verschwinden.“

Was sind Hinweise auf einen „Etagenwechsel“?

Wenn sich die Beschwerden von den oberen Atemwegen nach unten ausweiten, verengen sich die Bronchien. „Das macht sich zum Beispiel bei körperlicher Betätigung bemerkbar. Man gerät schneller aus der Puste, muss immer wieder husten und hat Atembeschwerden“, sagt der Allergologe. Bei Kindern sei das Risiko besonders groß, dass aus dem Heuschnupfen ein allergisches Asthma werde.

Wie wird die Allergie idealerweise behandelt?

„Das hängt davon ab, wie stark die Beschwerden, die damit verbundenen Einschränkungen und das Risiko für einen Etagenwechsel sind“, sagt Zutt. „Zu Beginn und bei leichten Symptomen reicht in der Regel zunächst das kleine Programm aus: Das beginnt damit, die Allergene – wenn möglich – zu meiden. Das klappt aber nicht in allen Fällen: Wer gegen den Kot von Hausstaubmilben allergisch ist, kann beispielsweise Teppich durch Holz ersetzen, Vorhänge verbannen, ebenso Kuscheltiere. Aber: Wenn man Birkenpollen-Allergiker ist und vor dem Haus steht eine Birke, wird‘s schwierig.“

Und welche Medikamente helfen?

Zur Behandlung der Beschwerden gebe es unterschiedliche Mittel: Dazu zählten kortisonhaltige Nasensprays, die die Entzündung in der Nasenschleimhaut hemmen. Nasensprays und Augentropfen mit Antihistaminika, die vor allem bei leichten Beschwerden hilfreich seien. Außerdem gebe es Tabletten, die Antihistaminika enthalten. Die Mittel seien größtenteils ohne Rezept erhältlich – und anders als viele Menschen meinten, machten die neuen Antihistaminika nicht mehr müde. Sie seien sogar für Berufspiloten zugelassen. Manche Menschen könnten dennoch empfindlicher reagieren. Sie könnten die Tablette abends einnehmen. „Allerdings sollte vorher immer vom Arzt abgeklärt sein, dass man tatsächlich an einer Allergie leidet und die Behandlung mit diesen Mitteln einmal durchgesprochen sein“, betont Zutt. Und: Sprays, Tropfen und Tabletten könnten lediglich die Symptome bekämpfen, aber die Allergie nicht heilen.

Wann ist eine Desensibilisierung sinnvoll?

Nach Angaben von Professor Dr. Andreas Naumann, Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik im Klinikum Bremen-Mitte, ist sie die einzige ursächliche Therapie zur Behandlung von allergischem Schnupfen und beginnendem allergischen Asthma. Bei der sogenannten spezifischen Immuntherapie (SIT) werden in regelmäßigen Abständen Allergenextrakte, etwa Birkenpollenextrakte, ins Unterhautfettgewebe der Oberarme gespritzt. Ziel ist es, das Immunsystem langsam an das Allergen zu gewöhnen. Neben Spritzen, zu denen Patienten in die Arztpraxis kommen müssen, gibt es inzwischen auch Tropfen oder Tabletten für die sublinguale Einnahme. Dabei werden Tablette oder Tropfen unter die Zunge genommen. „Das erfordert allerdings eine hohe Therapietreue“, betont Naumann. „Die Einnahme darf nicht vergessen werden.“

Schlägt die spezifische Immuntherapie immer an?

Die Allergie-Behandlung sollte laut Leitlinien mindestens drei Jahre andauern und werde bevorzugt bei schweren Formen des Heuschnupfens, der Hausstaubmilben-Allergie und der Insektenstich-Allergie eingesetzt. Auch für Kinder und Jugendliche sei die Immuntherapie gut geeignet. Durch eine Hyposensibilisierung entwickele ein Patient nicht nur seltener ein allergisches Asthma. Auch das Risiko, dass weitere Allergien dazukommen, sei reduziert. Und: Im Idealfall seien die Beschwerden komplett verschwunden. „Man sollte mit einer Hyposensibilisierung nicht zu lange warten“, sagt Naumann. Sie sollte möglichst in der beschwerdefreien Zeit, also im Winter, beginnen.

Und was können Allergiker in ihrem Alltag ansonsten tun?

Auch wenn man den Pollen nur schwer entkommen könne, gebe es einige Tricks, wie man sie aus den eigenen vier Wänden halbwegs fernhalte. So sollte zu Hause die Straßenkleidung abgelegt werden. „Um nachts zur Ruhe zu kommen, sollte man außerdem vor dem Schlafen duschen und auch die Haare waschen, weil sich darin Pollen verfangen haben können“, so der HNO-Arzt. In der Wohnung sollten die Fenster am Tag geschlossen bleiben und morgens oder abends – wenn weniger Pollen fliegen – gelüftet werden. Die niedrigste Pollenkonzentration und damit beste Zeit zum Lüften liege in der Stadt zwischen 6 und 8 Uhr am Morgen, in ländlichen Gebieten zwischen 19 und 24 Uhr. An den Fenstern könne man zum Beispiel Pollengitter anbringen. Auch beim Autofahren sollten die Fenster geschlossen bleiben, empfiehlt der Arzt, die meisten neueren Autos hätten bereits eingebaute Pollenfilter.

Wie hilfreich sind Anti-Allergie-Produkte, die in der Werbung angepriesen werden?

„Das ist ein sehr heißes Thema, und da wird sicher sehr viel Unfug betrieben“, betont Naumann. Er empfiehlt, bei industrieunabhängigen Allergieverbänden und Warentestern zu recherchieren, wenn es um einzelne Produkte gehe. „Was man aber klar sagen muss: Wenn auf einem Produkt steht, dass es für Allergiker geeignet ist oder getestet wurde, heißt das erst einmal wenig.“ Für Hausstaubmilben-Allergiker gebe es besondere Überzüge für die Bettwäsche oder auch Staubsauger mit speziellen Filtern, die offenbar gut ankämen. „Man sollte sich aber sehr gut erkundigen; ansonsten kann man auch sehr viel Geld für wenig bis keinen Erfolg ausgeben.“

Können schon Säuglinge vor Allergien geschützt werden?

Allergieprävention sei ein großes Thema in der Forschung, betont der HNO-Arzt. So gebe es auf Studien basierte Empfehlungen etwa zum Stillen: „Es wird empfohlen, dass das Kind in den ersten vier Monaten voll gestillt wird. Man weiß, dass das einen günstigen Einfluss auf die Allergierate hat. Auch wenn Schwangere oder Mütter in der Stillzeit häufiger Fisch essen, soll das einen positiven schützenden Effekt haben. Angeblich soll das atopische Erkrankungen, zu denen Asthma, Neurodermitis und allergischer Schnupfen gehören, bei Kindern reduzieren. Das ist eine Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.“ Wenn nicht oder nicht ausreichend gestillt werde, solle nach Empfehlungen sogenannte hydrolysierte Säuglingsnahrung bei Risikokindern gegeben werden, sie enthalte noch potenziell allergene Stoffe. Nicht geeignet zur Allergievorbeugung sei nach den Empfehlungen Säuglingsnahrung auf der Basis von Sojaeiweiß. „Fakt bei allen Empfehlungen für eine potenziell günstige Ernährung etwa, gebe es noch keine effektive primäre Prävention.

Was ist an der sogenannten Bauernhof-Theorie dran? Sie besagt, dass Kinder, die auf dem Land aufwachsen, besser vor Allergien geschützt sind als Stadtkinder.

„Es gibt tatsächlich zahlreiche Belege dafür, dass Bauernhofkinder deutlich seltener Asthma oder Allergien entwickeln“, sagt Naumann. Danach sollen die vielen Bakterien und Pilze in Ställen und Scheunen hilfreich sein. In dem wenig sterilen Umfeld lerne das menschliche Immunsystem besser, unschädliche Stoffe zu ignorieren und nicht allergisch zu reagieren. Naumann: „Auf jeden Fall ist belegt, dass schädliche Umwelteinflüsse, etwa Emissionen des Straßenverkehrs und auch Tabakrauch einen extrem ungünstigen Einfluss haben.“