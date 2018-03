Edith Ahrens klingt stolz, wenn sie von ihrer beruflichen Laufbahn redet. Dann richtet sich die 63-Jährige auf ihrem Stuhl auf und schiebt ihre langen, dunkelblonden Haare hinter die Ohren. Ihr Alter sieht man ihr in diesem Moment nicht an. „Ich habe immer gearbeitet, seit dem 15. Lebensjahr“, sagt sie. Sie stützt sich mit beiden Ellbogen auf den Tisch vor ihr und beugt sich nach vorne.

Mary Tretschok sitzt neben ihr und hört aufmerksam zu. Sie nickt energisch, während Ahrens spricht. Tretschok sitzt gerade auf ihrem Stuhl, die Hände hat sie im Schoß gefaltet. Sie hat eine schmale Statur, ihre kurzen grauen Haare rahmen ihr herzförmiges Gesicht ein. Zusammen mit Ahrens engagiert sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Gewerkschaft Verdi, vor allem für Seniorinnen und Senioren. Doch sie eint mehr: Sie haben in typischen Frauenberufen gearbeitet. Deshalb bekommen sie jetzt, am Ende ihres Berufslebens, wie viele Frauen eine geringere Rente als die meisten Männer.

Ahrens ist seit einigen Monaten in Altersteilzeit. 46 Jahre hat sie im Öffentlichen Dienst als Telefonistin gearbeitet. Ohne Unterbrechungen, immer in Vollzeit. Kinder hat sie keine bekommen; das sei eine bewusste Entscheidung gewesen, sagt sie. Zunächst machte sie nach der Schule eine Ausbildung zur Außenhandelskauffrau, dann nahm sie die Stelle als Telefonistin an. „Da gab es nur Frauen.“ Aufstiegschancen waren rar, Teamleiterin oder Fernschreiberin hätte sie werden können. „Von den Vorgesetzten wurden mir viele Steine in den Weg gelegt. Ich habe mich oft beworben. Aber ich bin nie zum Zuge gekommen“, sagt sie. Ihr Bruttogehalt waren zuletzt 2300 Euro. Wenn im Herbst die Rente beginnt, werden ihr 1500 Euro im Monat bleiben. Keine schlechte Rente – aber die leichte Verbitterung in ihrer Stimme kann sie trotzdem nicht verbergen.

Tretschok ist bereits seit zehn Jahren in Rente, vorher arbeitete sie als medizinisch-technische Assistentin. Mit ihrer sanften, hohen Stimme erzählt sie von ihrem Berufsleben. Nach jedem Satz lächelt sie freundlich. Ihren Ausbildungsberuf, sagt Tretschok, habe ihr ihre Mutter ausgesucht, weil es ein sicherer Beruf gewesen sei. "Kranke gibt es immer", habe die Mutter gesagt. 1979 kam sie nach Bremen, wo sie ihren Mann kennenlernte und einen gemeinsamen Sohn zur Welt brachte. Sie ging zwei Jahre in Erziehungspause, danach arbeitete sie Vollzeit weiter, während ihr Mann sich um ihr Kind kümmerte und Jura studierte. Als er das Examen abschloss und der Sohn in die Schule kam, arbeitete sie nur noch 20 Stunden. „Wenn Kinder da sind, arbeiten Frauen nur halbtags“, sagt sie. Das sei damals so gewesen: Die Frauen reduzierten die Arbeitsstunden, um den Haushalt zu organisieren und dem Mann den Rücken für die Karriere freizuhalten. Tretschok greift in ihre Handtasche und holt ein Blatt Papier heraus. Der Liedtext von „Das bisschen Haushalt“ von Johanna von Koczian ist darauf abgedruckt. „Das drückt es am besten aus“, sagt Tretschok.

Mary Tretschok und Edith Ahrens. (Christina Kuhaupt)

„Wir sind gut davongekommen“, sagt Tretschok. Sie bekommt nach den Jahren in Vollzeit und 25 Jahren Teilzeit 1200 Euro Rente im Monat. Auch Ahrens sagt, sie komme mit ihrer Rente zurecht. Sie und Tretschok haben allerdings in Berufen gearbeitet, deren Gehaltsgruppen auf Tarifverträgen basieren. Sie sagen, das habe ihre Rente gerettet. Denn für viele andere sei die Rente schon heute wesentlich schlechter. „Künftige Generationen werden es noch schlechter haben“, sagt Ahrens. Die Frauen schauen sich gegenseitig an, dann zucken sie mit den Schultern. Als wollten sie sich bestätigen, dass es normal sei, wenn Frauen weniger verdienen und eine schlechtere Rente bekommen. „Wir sind beide verheiratet“, sagt Tretschok. „Wir kommen so aus.“