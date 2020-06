In Bremen werden sechs neue Packstationen in Betrieb genommen. (Sebastian Gollnow)

An sechs Standorten nimmt die Deutsche Post DHL neue Packstationen in Betrieb: Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es Automaten an der Hemelinger Heerstraße 18 (40 Fächer), Leher Heerstr. 126 (81 Fächer), In der Vahr 51 (81 Fächer), Walliser Straße 15 (141 Fächer), Hemmstraße 340 (81 Fächer) und Stader Landstraße 2-6 (122 Fächer). An den Automaten können Kunden, die sich für den Dienst registriert haben, rund um die Uhr Pakete verschicken und abholen.