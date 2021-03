Bremer Pilz-Serie: Fritz und Sibylle Haase mit ihren Entwürfen für die Jugendmarken im Jahr 2018. (Christina Kuhaupt)

Briefmarkenfans, die auf Zack waren, hatten es in Bremen nicht schwer, neue Marken zu ergattern: Ihre zentrale Anlaufstelle war der Philatelieschalter im Gebäude der Postbank an der Domsheide. Der ist seit ein paar Wochen geschlossen – und bleibt zu. Alle bundesweit 26 Sammlerschalter verschwinden aus den Bank-Lokalen und ziehen in sogenannte Partner-Filialen der Deutschen Post um. Die künftige Bremer Adresse, Bremerhavener Straße 36a, in Lesum, ist nicht mehr ganz so zentral gelegen.

„Um den Service auch zukünftig möglichst kundennah anbieten zu können, werden die neuen Philatelie-Shops überwiegend in den Städten eingerichtet, wo sie sich auch aktuell befinden“, teilt Stefan Laetsch mit. Der Sprecher der Deutsche-Post-DHL-Group in Hamburg räumt allerdings ein, dass die Änderung mancherorts weitere Wege oder sogar das Aus bedeutet. In Berlin wird die Zahl der Philatelieschalter auf zwei halbiert, in Mannheim gibt es künftig gar keinen mehr – desgleichen in Essen, immerhin Austragungsort der internationalen Briefmarkenmesse 2022 und der Briefmarkenweltausstellung Ibra 2023. Laut Laetsch ist an diesen Orten „die Kundennachfrage in den letzten Jahren zurückgegangen“. An den neuen Standorten werde ein Großteil der bisherigen Angebote für Briefmarken-, aber auch Münzsammler zu finden sein. „Darunter postfrische Briefmarken des aktuellen Jahrgangs, Numisblätter, Numisbriefe, philatelistische Sonderprodukte wie Gedenksets und Erinnerungsblätter.“

Alfred Schmidt, Vorsitzender des Bundes Deutsche Philatelisten, eines Verbandes mit 25.000 Mitgliedern, bedauert die Entwicklung: „Wir sehen es nicht gerne, wenn die Philatelieschalter künftig schlechter zu erreichen sind.“ Zum Nordwestdeutschen Philatelistenverband Elbe-Weser-Ems gehören Vereine in Brinkum, Kirchweyhe, Syke, Hude und Delmenhorst – in Bremen gibt es seit 2014 keinen mehr. Gesammelt werde aber sehr wohl, sagt der Verbandsvorsitzende Oswald Janssen. „Einige sind in überörtliche Vereine gewechselt, andere sammeln so vor sich hin.“

Für der Bremer Grafiker Fritz Haase ist der Umzug des Schalters „eine Merkwürdigkeit, der war immer belagert, da war immer eine Warteschlange“. Er und seine Frau Sibylle haben in ihrem Atelier „Hase & Knels“ im Schnoor schon sehr viele Briefmarken gestaltet und beteiligen sich gerade am nächsten Wettbewerb. „Wir verkleben ja nur unsere eigenen Marken“, sagt Haase. Die müsse er jetzt schon über das Versandzentrum der Post in Weiden bestellen. „Ich renne natürlich lieber um die Ecke zur Post an den Schalter. Man sollte es den Leuten leichter machen, einen Brief zu schreiben. Gerade in dieser Zeit freut man sich doch, einen Brief zu bekommen.“

Auch das Bundesfinanzministerium, Herausgeberin von rund 50 neuen Sondermarken pro Jahr, bekennt sich zum Brief und zur Marke: „Briefmarken stellen ein wichtiges Kulturgut dar“, antwortet Sprecher Martin Chaudhuri auf die Frage, ob Briefmarken und ihre Sammler von gestern seien. „Auf den Marken wird eine Vielzahl von Motiven dargestellt, Themen, die ein Spiegel unserer Kultur und Zeitgeschichte sind.“ Philatelist Oswald Janssen deutet die Zeichen der Zeit anders: „Die Verlegung der Schalter könnte der erste Schritt zur Schließung sein“, argwöhnt er. „Dann haben am Ende die Sammler Schuld, die der Post nicht an den Stadtrand gefolgt sind.“