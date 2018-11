Die Schließung wird mit einem veränderten Verhalten der Kunden begründet. (Symbolbild) (Martin Gerten/dpa)

Die Filiale der Postbank in der Brunnenstraße wird im Jahr 2019 geschlossen. Das bestätigte ein Sprecher der Postbank. Der bereits gerüchteweise zu vernehmende Schließungstermin, der 30. Juni 2019, wurde hingegen noch nicht bestätigt. Auch alternative Standorte für andere Filialen sowie Geldautomaten sollen erst in den folgenden Wochen bekannt gegeben werden.

Der Markt sowie das Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung hätten sich verändert, so Pressesprecher Ralf Palm. „Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten.“ In diesem Zusammenhang habe die Postbank beschlossen, die Filiale Brunnenstraße zu schließen. Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibe vor Ort aber auch in Zukunft bestehen und werde durch den Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt.