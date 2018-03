Für die Deutsche Post ist das Bremer Maßnahmenpaket deutschlandweit einzigartig. (dpa)

Briefzusteller sollen in Bremen ab Mitte April auch soziale Aufgaben übernehmen. Unter anderem werden sie bei ausgewählten älteren Menschen nach dem Rechten sehen und bei Bedarf den Notruf wählen. Wie der WESER-KURIER erfahren hat, gehört das Projekt zu insgesamt sechs Maßnahmen, die Bremen mit verschiedenen Kooperationspartnern in den kommenden Monaten testen will, um eingeschränkte Senioren zu unterstützen und einen möglichen Aufenthalt im Pflegeheim hinauszuzögern.

Außerdem sollen bestehende Angebote der Altenarbeit stärker miteinander vernetzt werden. Auch der Senat wird sich am Dienstag mit dem Thema befassen. Die Post ist an insgesamt drei Projekten beteiligt. Neben der persönlichen Kontaktaufnahme wird es Kunden der Bremer Sparkasse ab Mitte April bremenweit möglich sein, telefonisch Bargeld abzuheben und es per Post geliefert zu bekommen.

Außerdem werden Briefzusteller in Horn, Mitte, der Neustadt und Walle gezielt Freiwillige werben, die sich in den sogenannten Dienstleistungszentren der Wohlfahrtsverbände engagieren wollen. Damit sollen mehr Ehrenamtliche gewonnen werden, die Nachbarschaftshilfe leisten und ältere Menschen im Haushalt unterstützen, sie beraten oder einfach Zeit mit ihnen verbringen.

Besonders herausfordernd dürfte das Angebot „Post Persönlich 2.0“ werden, für das sich ältere Kunden demnächst anmelden können. Die Zusteller müssen die Post dafür persönlich übergeben und sich nach dem Wohlbefinden der Kunden erkundigen. Anschließend sollen sie das Ergebnis – unabhängig davon, wie es ausfällt – der Johanniter-Unfall-Hilfe melden.

Nach Angaben der Post werden die Mitarbeiter Anfang April für diese Aufgaben geschult. Zusätzliches Personal soll für die Maßnahmen nicht eingestellt werden. „Wir werden aber die Zustellgebiete verkleinern“, sagt Alexander Edenhofer, Sprecher der Deutschen Post AG. Die Boten selbst wissen bisher kaum etwas über die neuen Herausforderungen, was bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Unmut sorgt.

„Grundsätzlich begrüßen wir es, dass die Arbeit der Zusteller mit den neuen Aufgaben qualitativ aufgewertet wird“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Markus Westermann. „Doch die Leute müssen vernünftig informiert und geschult werden. Wenn es um die Beurteilung des Gesundheitszustandes eines Menschen geht, kann man sich schnell überfordert fühlen.“

Ausweitung auf andere Städte ist noch offen

Für die Deutsche Post ist das Bremer Maßnahmenpaket deutschlandweit einzigartig. Ob das Unternehmen bei einer erfolgreichen Testphase die Angebote auch auf andere Städte ausweiten will, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Neben der Post sind in Bremen noch viele weitere Akteure beteiligt.

In dem Verbund „Herbsthelfer“ wirken Vertreter der bremischen Verwaltung, der Wohlfahrtsverbände, der Sparkasse Bremen, der AOK und der Johanniter mit. „Mit den neuen Angeboten wollen wir ältere Menschen erreichen, die ansonsten schwer greifbar sind, weil sie zum Beispiel mobil eingeschränkt sind oder nur wenig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen“, sagt Hans-Henning Lühr (SPD), Staatsrat im Finanzressort.

Die Behörde von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) übernimmt die Koordinierung des Prozesses. Auch die Bremer Seniorenvertretung begrüßt die aktuellen Bemühungen. Wissenschaftlich wird das Vorhaben durch das Institut für Informationsmanagement (Ifib) begleitet.

460.000 Euro für das Projekt veranschlagt

„Wir haben im Vorfeld durch Interviews mit Experten und den entsprechenden Zielgruppen ermittelt, welche Bedürfnisse überhaupt da sind und was noch nicht durch bereits bestehende Angebote abgedeckt wird“, sagt Herbert Kubicek, Projektleiter im Ifib. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen drei weitere Angebote starten, kündigt die Finanzbehörde an.

So will die Stadtbibliothek ab Mai Mitarbeiter in 13 Einrichtungen der Bremer Heimstiftung entsenden, wenn sich deren Bewohner für die Nutzung von Tablet-Computern interessieren. Ab Juli soll es zudem in 25 Häusern der Heimstiftung möglich sein, sich umzumelden. Dafür soll das Bürgeramt sorgen. Das Bürgertelefon (115) soll zur gleichen Zeit um einen Service erweitert werden. Dort können Senioren ohne Internetzugang Formulare auf dem Postweg anfordern.

Im aktuellen Haushalt sind für das Pilotprojekt 460.000 Euro unter dem Posten „digitale Verwaltung und Bürgerservice“ veranschlagt. Zudem wird der Verbund finanziell durch die AOK Bremen/Bremerhaven und die Sparkasse Bremen unterstützt. Ende des Jahres wollen die beteiligten Experten bewerten, wie die sechs Angebote angenommen werden. Ab 2019 soll der Verbund dann für weitere Einrichtungen und Konzerne geöffnet werden.