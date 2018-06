Bremen-Burg-Grambke

Postbotin durch Hundebiss ins Gesicht schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Samstagmorgen eine 48 Jahre alte Briefträgerin in Burg-Grambke in eine Klinik eingeliefert werden. Die Frau war bei ihrer Arbeit von einem Hund ins Gesicht gebissen worden.