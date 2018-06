Postboten und Hunde: Das ist nicht immer eine gute Kombination. So schlimm wie bei der Frau aus Bremen-Nord geht es nicht immer aus, wenn beide aufeinandertreffen. Die Deutsche Post hat 2017 bundesweit rund 1900 Fälle registriert, bei denen ihre Angestellten von Hunden angegriffen wurden. Deshalb bietet die Post, wie auch auf diesem Bild zu sehen, für Zusteller ein Training zum Verhalten gegenüber Hunden an. (DPA)

Die Ermittlungen im Fall der Postbotin, die in Bremen-Nord von einem Hund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden ist, dauern an. Wie die Innenbehörde auf Anfrage mitteilt, muss das Opfer weiter stationär behandelt werden. Ob Anklage gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung nach Paragraf 229 des Strafgesetzbuchs erhoben wird, steht noch nicht fest. Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft: „So schnell geht das nicht. Wir werden in Ruhe klären, inwieweit der Halter verantwortlich ist und dann entscheiden, ob eine Anklage nötig ist.“

Wie am Montag berichtet, war die 48 Jahre alte Briefträgerin am Sonnabendvormittag bei ihrer Arbeit in Grambke von der Hündin der als friedlich geltenden Rasse Continental Bulldog verfolgt worden. Als sie stolperte und zu Boden fiel, biss ihr das Tier ins Gesicht. Der 38-jährige Hundebesitzer hatte nach dem Vorfall ausgesagt, dass die sechsjährige Hündin bisher niemanden gebissen habe.

Der Hund ist dem Halter vorerst entzogen worden und befindet sich derzeit im Tierheim. „Das Tier soll nun von einem Tierarzt begutachtet werden. Ob dann eine Herausgabe an den Halter unter Erteilung von Auflagen wie Leinen- und Maulkorbpflicht überhaupt möglich ist, befindet sich derzeit in der Prüfung“, sagte Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts.

Im Tierheim wird die Bulldogge derzeit in einem Einzelzwinger gehalten, ein spezielles Training bekommt das Tier nicht. „Wir warten auf weitere Anweisungen des Ordnungsamtes“, sagt Tierheim-Sprecherin Gaby Schwab. Auch sie bestätigt, dass die Rasse normalerweise als gutmütig und ruhig gilt. „Wir gehen davon aus, dass es eine Verkettung unglücklicher Umstände gab“, sagt Schwab. Mögliche Gründe für das Verhalten des Hundes könnten gewesen sein, dass die Postbotin weggelaufen und gestolpert ist. „Eventuell ist dabei der Jagd-und Beuteinstinkt geweckt worden“, so Schwab.

33 Angriffe zwischen Januar und Mai

Nach der Beißstatistik des Landes Bremen gab es in Bremen von Januar bis Mai 2018 insgesamt 33 Angriffe und Bisse von Hunden. 17 Menschen und zwölf Tiere wurden dabei verletzt, zwei Tiere wurden getötet. Im Vergleich zu 2016 (57 Hundebisse) war die Zahl der Hundebisse 2017 insgesamt auf insgesamt 48 Angriffe leicht zurückgegangen. Mit insgesamt elf gingen meisten der Angriffe in diesem Jahr, das zeigt die Statistik, von Mischlingen (vier) aus oder von nicht erfassten Rassen (sieben). Bei den Angriffen durch Rassehunde sind mehrfach Schäferhunde und Rottweiler aufgeführt, gebissen haben aber auch kleinere Hunderassen wie Parson Jack Russell Terrier und Yorkshire Terrier.

Listenhunde, also Hunde, die per Gesetz als gefährlich angesehen werden, sind seit 2009 in Bremen verboten. Seit 2013 gab es in Bremen keine Beißvorfälle mit Listenhunden mehr. „Lediglich in Bremerhaven gab es 2016 zwei Vorfälle, bei denen Menschen betroffen waren“, berichtet Rose Gerdts-Schiffler. Die Beißstatistik wird monatlich aktualisiert. Einmal im Jahr startet die Behörde zudem eine Abfrage bei den Versicherungen, um sicherzustellen, dass die Hundehalter über eine Haftpflichtversicherung für ihren Hund verfügen.

Erst im März dieses Jahres hatte sich die Bürgerschaft mit dem Thema befasst und einen Antrag der FDP abgelehnt, der auf eine Streichung der sogenannten Rasseliste abzielte. Diese Liste umfasst Pitbull, Bullterrier, American Staffordshire-Terrier und Staffordshire-Bullterrier.

Die FDP hatte argumentiert, dass eine Sachkundeprüfung für die Hundehalter und ein Wesenstest für die Hunde, mit dem nachgewiesen werden kann, dass sie sozialverträglich sind, sinnvoller wären. Nur in Niedersachsen gibt es keine Rasseliste.