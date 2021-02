Wann kehrt wieder mehr normaler Unterrichtsalltag in die Klassenzimmer zurück? Im Senat sollen die nächsten Schritte nun besprochen werden. (Robert Michael, DPA)

Für Bremer Schulen und Kitas soll es wahrscheinlich ab 1. März Änderungen geben. Der Senat will dazu voraussichtlich an diesem Dienstag einen Beschluss fassen.

Ab 1. März solle nach Plänen des Bildungsressorts die Präsenzpflicht an Bremens Schulen wieder gelten, sagt GEW-Landessprecherin Barbara Schüll. An Grundschulen sei wieder normaler Betrieb in ganzen Klassen geplant, eine Maskenpflicht auch für Grundschüler solle nun kommen. Bisher müssen Grundschüler in Bremen keine Masken tragen. An den weiterführenden Schulen solle der Wechselunterricht in Halbgruppen weiterlaufen, aber anders als derzeit ab März dann mit Präsenzpflicht.

Die Kitas sollen Schüll zufolge wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln, das Ampel-Modell soll weiter für sie gelten. Danach wird für jede einzelne Kita anhand fester Kriterien betrachtet, wie stark sie von Corona betroffen ist und daraus folgt, in welchem Modus die Einrichtung betrieben wird.

Die Bildungssenatorin hat an diesem Montag verschiedene Bildungs-Akteure und Beschäftigtenvertretungen von Kitas und Schulen bei einer Video-Konferenz über die Pläne informiert. Dabei sprachen auch zwei Bremer Kindermediziner über ihre Einschätzung der aktuellen Lage an Schulen in der Pandemie.