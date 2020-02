Sie wird die erste Schafferin in der fast 500-jährigen Geschichte des Mahls: Janina Mar- ahrens-Hashagen, Präses der Bremer Handelskammer. (Frank Thomas Koch)

Es ist eine Zäsur, eine historische Entscheidung: Das erste Mal in der fast 500-jährigen Geschichte der Schaffermahlzeit wird neben zwei Männern auch eine Frau das älteste Brudermahl der Welt ausrichten. Das haben am Dienstagabend die Mitglieder von Haus Seefahrt beschlossen. Zur Schafferin gewählt wurde Janina Marahrens-Hashagen. Die Unternehmerin aus Bremen-Nord ist seit gut einem Jahr Präses der Bremer Handelskammer. Auch diese Wahl war ein Novum. Vorher standen ausnahmslos Männer an der Spitze der Kammer.

Mehr zum Thema Wirtschaftsminister kommt nach Bremen Peter Altmaier ist Ehrengast bei Schaffermahlzeit Der diesjährige Ehrengast bei der Schaffermahlzeit ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. ... mehr »

Haus Seefahrt bestimmt die drei kaufmännischen Schaffer stets zwei Jahre vorher. Neben Marahrens-Hashagen werden 2022 Jens Lütjen und Christoph Klosterkemper für die Schaffermahlzeit verantwortlich sein. Das Trio kümmert sich um die Organisation und muss das festliche Essen in der Oberen Rathaushalle auch bezahlen.

Am Freitag ist es wieder soweit, dann wird zur 476. Schaffermahlzeit eingeladen. Ehrengast ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).