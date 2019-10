„Ich schwöre, dass dieses Amt mir Freude bereitet“: Einen offiziellen Amtseid musste Frank Imhoff als Bürgerschaftspräsident allerdings nicht leisten. (Frank Thomas Koch)

So ein Ausweichquartier kann durchaus Vorteile haben. Das gilt auch für das Arbeitszimmer von Frank Imhoff (CDU). Während der anderthalb Jahre, in denen die Bremische Bürgerschaft renoviert wird, ist sein Präsidentenzimmer im vierten Stock des Börsenhofs A. Und hier hat man zwar, anders als aus dem normalen Präsidentenbüro, nicht den Marktplatz im Blick – aufgrund der Lage des Zimmers an der seitlichen Gebäudefront sieht man nur die oberen Stockwerke vom Schütting und den ehrwürdigen Giebelhäusern. Dafür aber ist der Raum durch die beiden großen Fensterfronten hell und Dom sowie Rathaus sind perfekt im Blick. „Das passt schon“, sagt Imhoff zu seinem Amts-Ausblick. Aufgabe des Parlaments sei es schließlich, über die im Rathaus Regierenden zu wachen. „Die ersten haben schon angefangen, lieber den Hintereingang zu benutzen, weil ich von hier oben den ganzen Tag lang jeden im Blick habe, der da ein und aus geht“, sagt er und lacht.

Imhoff möchte zu den Menschen

Das ist nicht nur ein Scherz, sondern auch insofern falsch, als dass Imhoff nicht vorhat, einen größeren Teil seiner Zeit als Bürgerschaftspräsident im vierten Stock und aus dem Fenster guckend zu verbringen. So viel steht für ihn nach den 100 Tagen fest, die er an diesem Donnerstag nun im Amt ist, als erst zweites CDU-Mitglied nach Reinhard Metz in den ersten Jahren der Großen Koalition. „Ich möchte zu den Leuten“, sagt Imhoff. Nicht von oben auf die Menschen herabschauen, er steht, allein schon seines Berufs als Landwirt wegen, für Bodenhaftung. Argumente auf gleicher Ebene austauschen, gegenseitig Verständnis für vielleicht fremde Denkweisen entwickeln – das ist die Art, wie der 50-Jährige sein Amt versteht. „Ich habe immer dann Spaß, wenn ich etwas mit Menschen machen kann“, sagt Imhoff. „Da habe ich, ich sage das jetzt mal so, einfach am meisten Bock drauf.“

Völlig fremd war ihm die neue Aufgabe als Vorsitzender des Präsidiums nicht, der Familienvater aus Strom ist seit 1999 Abgeordneter der Christdemokraten und war seit 2015 einer der beiden Vertreter des im Februar verstorbenen Langzeitpräsidenten Christian Weber und für die Dauer ihrer dreimonatigen Amtszeit auch von Antje Grotheer (SPD). Und trotzdem: „Der Neue“ zu sein, der Nachfolger Webers, dazu noch aus „der anderen Partei“, sei dann schon eine Umstellung gewesen, sagt Imhoff. Sein Rezept gegen etwaige Unsicherheiten zum Beispiel bei den Mitarbeitern: „Mit Offenheit auf sie zugehen, dann findet man für alles einen Weg.“

Offen soll auch die Bürgerschaft bleiben als Ort für jede Bremerin und jeden Bremer. In dieser Hinsicht will Imhoff das geistige Erbe Christian Webers fortführen – im Gebäude selbst voraussichtlich ab dem Winter 2020. Der Präsident will die Bürgerschaft während der Arbeiten auch in die Stadtteile bringen, das hatte er schon bei seiner Wahl angekündigt. „Wir müssen dahin, wo die Menschen leben. Die kommen ja nicht alle von sich aus zu uns.“ „Kollege Präsident“ heißt die Reihe von Besuchen, die Imhoff seit Oktober als Praktikant einen Tag im Monat hinter Verkaufstresen und an die Werkbänke führen oder auf die Flure eines Pflegeheims – kurz, dorthin, wo körperlich harte Arbeit geleistet wird.

"Politiker müssen den Leuten zuhören"

Weitere Aktionen wie eine Tour, bei der Bremer Bürger mit ihrem protokollarisch ranghöchsten Politiker besondere Orte der Stadt besichtigen können, sowie Formate, die mehr auf die Quartiere bezogen sind, sollen folgen. „Politiker müssen den Leuten zuhören“, sagt Imhoff, „richtig zuhören.“ Aus dem Dialog mit den Bürgern erwächst, das jedenfalls hofft Imhoff, dann im besten Fall ein wechselseitiges Verständnis. „Wenn jemand davon überzeugt ist, dass sich sein Gegenüber tatsächlich für seine Probleme interessiert, hat er vielleicht auch umgekehrt Verständnis für manche politische Zwänge.“

Was bleibt aus 100 Tagen im neuen Amt? Als Highlight die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kiel, und das nicht nur wegen des Blicks auf die Ostsee, den man aus dem schleswig-holsteinischen Landeshaus genießt. „Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Ministerpräsident Daniel Günther haben starke Reden gehalten an diesem Tag“, sagt Imhoff.

In „seinem“ Parlament – derzeit im Exil drüben im Rathaus, für dessen Chef er manchmal beim Gang über den Marktplatz gehalten wird („Sind Sie nicht der Bürgermeister?“) – da sind die vielen Neulinge. Fast die Hälfte der Abgeordnete ist zum ersten Mal in die verschiedenen Fraktionen gewählt worden. Ihnen mussten Imhoff und seine Vizepräsidentinnen in den ersten Landtags- und Stadtbürgerschaftssitzungen manchmal noch ein bisschen Nachhilfe geben, was die Regeln des Hohen Hauses angeht. „Wie stellt man eine Nachfrage, wo steht man dabei, solche Sachen“, sagt Imhoff. Dazu die Auflösung der AfD-Fraktion, die „abgearbeitet werden musste. Das ist viel handwerkliche Arbeit, die man nach außen hin nicht sieht“. Als nächste große öffentliche Termine stehen für Imhoff die Eröffnungen des Kleinen Freimarkts und danach des Weihnachtsmarkts an. „Ich mag beide Veranstaltungen“, sagt er. „Die Menschen müssen auch mal ihre Seele baumeln lassen können. Und bei solchen Gelegenheiten geht das.“