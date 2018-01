Die Jacobs University in Bremen-Nord verliert ihre Präsidentin: Katja Windt wechselt nach vier Jahren an der Spitze der privaten Hochschule in die Wirtschaft. Schon am Montag startet sie als Geschäftsführerin bei der SMS Group, einem familiengeführten Anlagen- und Maschinenbauer in Düsseldorf mit weltweit rund 13 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von zuletzt rund drei Milliarden Euro. Das teilte die Jacobs University am Freitag mit. Dort übernimmt zunächst Geschäftsführer Michael Hülsmann gemäß den Statuten das Amt des Präsidenten – „bis auf weiteres“, wie es in der Mitteilung heißt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Jacobs University, Jürgen Zöllner, würdigte Windt „als „engagierte Kämpferin für die Jacobs University, die in ihrer Amtszeit Wegweisendes geleistet“ habe. Der Aufsichtsrat respektiere, „dass sich ihr nun eine neue Berufs- und Lebensperspektive geboten hat, die sie ergreifen möchte“. Am Freitagmorgen wurden die Beschäftigten in einer Betriebsversammlung informiert.

Die englischsprachige Hochschule muss ab diesem Jahr ohne Zahlungen des Landes Bremen auskommen. Im vergangenen Jahr wies sie für 2016 einen Fehlbetrag von 1,7 Millionen Euro aus, der allerdings entsprechend eingeplant war. Die Jacobs Foundation, eine Stiftung des vor rund neun Jahren verstorbenen Unternehmers Klaus J. Jacobs und seiner Familie, hat ab 2018 bis zu 100 Millionen Schweizer Franken für die kommenden zehn Jahre zugesagt. Die scheidende Präsidentin und ihr interimistischer Nachfolger Hülsmann betonten stets, die Hochschule habe alle Ziele erreicht, die sie sich vorgenommen habe, und befinde sich auf stabilem Wachstumskurs.

„Ich verlasse diese Universität mit der Überzeugung, dass sie auf einem vielversprechenden Weg ist und wünsche mir sehr, dass sie so faszinierend und inspirierend bleibt, wie ich sie kennengelernt habe“, sagte Windt am Freitag. Sie war vor zehn Jahren nach Bremen-Nord gekommen, zunächst als Professorin für Produktionslogistik.

Stiftungs-Geschäftsführer Sandro Giuliani wurde bei der Betriebsversammlung per Videoübertragung zugeschaltet. „Die Jacobs University hat in den vergangenen vier Jahren eindrücklich aufgezeigt, dass eine private Universität mit unternehmerischen Modellen der Geschäftsführung den Erfolg ihrer Arbeit steuern kann, ohne dabei die Wissenschaftsfreiheit und Exzellenzorientierung einzuschränken“, sagte er.