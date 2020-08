Ziel der Geschwindigkeitskontrolle am Freitag ist die Aufklärung und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. (Monika Skolimowska)

Seit dem Ende der Sommerferien sind wieder Schulkinder auf den Straßen unterwegs. Neben Radfahrern gehören Fußgänger, insbesondere Kinder, nach Angaben der Polizei zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern. „Als Hauptunfallursache nimmt die nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit, neben der Ablenkung, immer noch den höchsten Stellenwert in der Verkehrsunfallstatistik ein“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Um unter anderem Autofahrer auf diese Gefahren aufmerksam zu machen und sie für eine defensive Fahrweise zu sensibilisieren, hat die Polizei an diesem Freitag eine sogenannte präventive Geschwindigkeitskontrolle angesetzt: In der Zeit von 7.40 Uhr bis 8.30 Uhr sind unter anderem Polizeibeamte in der Paul-Singer-Straße in der Vahr mit Messgeräten vor Ort. Unterstützt werden sie dabei vom ADAC, der eine mobile Geschwindigkeitstafel aufstellt. Den Fahrern wird – zum Zweck der Selbstkontrolle – die Geschwindigkeit angezeigt, mit der sie unterwegs sind. Bei festgestellten Verstößen sollen gelbe Karten mit Präventionstipps verteilt werden. „Ziel ist die Aufklärung und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für die damit verbundenen Gefahren und die Folgen“, heißt es in der Mitteilung.