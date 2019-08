In Bremerhaven betreffen die meisten Meldungen den Verkehr: sowohl Autofahrer als auch Radfahrer. (Holger Hollemann/dpa)

Seit März 2017 bietet die Bremer Polizei die Möglichkeit, Anzeigen in bestimmten Deliktbereichen online zu erstatten. „Online-Wache“ nennt die Polizei ihr Angebot, das sie als „Service“ und „Erleichterung für den Bürger“ verstanden wissen will. Der müsse für einfache Sachverhalte nun nicht mehr extra zu einer Wache fahren, um dort Anzeige zu erstatten, sondern könne dies bequem von zu Hause aus am Computer erledigen.

Aber wie bequem ist diese Form der Anzeige tatsächlich? Ist das System verständlich und leicht zu handhaben? Der WESER-KURIER hat es ausprobiert. Die Onlineanzeige der Bremer Polizei im Praxistest:Die Seite im Internet zu finden ist einfach. Wer „Polizei Bremen“ googelt, stößt als ersten Eintrag auf deren Startseite: „Polizei Bremen. Aber sicher!“ (www.polizei.bremen.de). Dort findet sich rechts direkt unter dem Notruf ein Link zur Online-Wache.

Ein neues Fenster öffnet sich: Herzlich willkommen bei der Online-Wache. Dann folgt allerdings erstmal, mit einem roten Balken unterlegt, der Hinweis, wozu diese Seite nicht dient – nämlich zur Entgegennahme von Notrufen. Für die gilt weiterhin die 110. In dringenden Fällen oder wenn man sich nicht sicher ist, sollte weiterhin eine Polizeidienststelle aufgesucht werden. Für nicht so dringende Fällen gibt es die Amtsnummer 3620.

Erst danach folgen die Erläuterungen, für welche Fälle die Online-Anzeige gedacht ist. Bislang sind dies Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung, Dokumentendiebstahl und Sachbeschädigung am Kfz. Auch der Reiter „Online-Anzeige“ führt allerdings nicht direkt zu den Anzeigeformularen, sondern zu erneuten Hinweisen, was nicht geht (Notrufe!), diesmal aufgegliedert nach den vier Deliktbereichen. Sachbeschädigung in Form von Graffitis sind zum Beispiel kein Fall für die Online-Wache. Ebenso wenig wie Fahrräder, die aus einer verschlossenen Garage oder einem Keller gestohlen wurden. Da hier eine Spurensuche vor Ort notwendig sein könnte, ist doch das zuständige Kommissariat zu verständigen.

Mehr zum Thema Online-Wache hat sich bewährt Die Polizei Bremen twittert jetzt auch Immer mehr Menschen zeigen kleinere Delikte online an: 2018 wurden so in Bremen fast 4000 Anzeigen ... mehr »

Also muss als fiktiver (Test-)Fall ein Fahrraddiebstahl im Freien herhalten – das gestohlene Rad stand vor der Redaktion. Und jetzt geht es mit einem Klick auf den Text zum Fahrraddiebstahl tatsächlich los. Na ja, fast. Denn der erste von den insgesamt sechs folgenden Schritten ist eine Rechtsbelehrung: „Das Vortäuschen einer Straftat kann erhebliche Folgen haben.“

Anschließend ist dann schon ein gewisses Durchhaltevermögen gefordert. Es folgen seitenweise Felder, die mit Häkchen versehen oder ausgefüllt werden müssen. Los geht‘s mit der Eingabe der persönlichen Daten (17 Felder, davon 15 Pflicht), dann die Angaben zu Tatort und Zeit (elf Felder), schließlich die Fahrraddaten (21 Felder, aber nur zwei davon Pflicht). Bei der Eingabe einiger Details erweist sich das System als pingelig. 7.8.19 als Tattag wird nicht akzeptiert, ebenso wenig wie 9.00 Uhr als Tatzeit. 07.08.2019 muss es heißen. Und 09:00 Uhr.

Mehr zum Thema Anzeige im Internet Bremen führt Online-Wache ein Fahrraddiebstähle und Sachbeschädigungen können künftig elektronisch angezeigt werden. Das ... mehr »

Der fünfte Schritt ist ein Hinweis, dass an dieser Stelle ein Strafantrag gestellt werden kann. Der Antrag liegt als PDF-Formular abrufbereit. Auch eventuell vorhandene Fotos können an dieser Stelle hochgeladen werden. Sechster und letzter Schritt ist eine Zusammenfassung der vergangenen rund 60 Angaben und schließlich der irgendwie erlösend wirkende Button „absenden“. Nach demselben Muster verlaufen die Online-Anzeigen bei Sachbeschädigungen und Dokumentendiebstahl.

Auch hier gibt es zunächst ausführliche Informationen, was alles nicht geht. Zum Beispiel, wenn die Sachbeschädigung am Kfz mit einer Fahrerflucht einherging. Oder wenn der Pass aus einer Wohnung gestohlen wurde, weil es dann um einen Einbruch geht. Dann wieder eine Vielzahl notwendiger Angaben und Klicks, allerdings mit einigen Abweichungen zum Fahrraddiebstahl. So gibt es bei den Sachbeschädigungen auch die Frage nach Tatverdächtigen, bis hin zur möglichen Angabe, dass der Beschuldigte aus der eigenen Familie kommt.

Mehr zum Thema Kommentar über die Online-Wache Zeitgewinn Noch schöner, als einen Fahrraddiebstahl zu melden, wäre es doch, wenn die Bremer künftig im ... mehr »

Und beim Dokumentendiebstahl eine beeindruckende Liste der möglicherweise gestohlenen Papiere. Nicht weniger als 42 unterschiedliche Dokumente werden aufgeführt – von Anhängerschein und Aufenthaltsbefugnis, über Dienstmarke und Diplomatenpass bis hin zum vorläufigen Personalausweis. Die Anzeige ist auf dem Weg. Aber war da nicht noch etwas mit einem Strafantrag, der gestellt werden kann? Zurück zu Schritt fünf. Keine Erklärung, wozu ein Strafantrag dient.

Auch nichts dazu, was mit der Anzeige passiert, wenn kein Strafantrag gestellt wird. Erläuterungen hierzu gibt es erst auf dem Formular des eigentlichen Strafantrages, das runtergeladen werden kann. Dieses Papier ist allerdings gespickt mit Passagen, die unter die Rubrik „Verwaltungsdeutsch für Fortgeschrittene“ fallen: „Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mir die Stellung eines Strafantrages vorbehalten kann. Die Antragsfrist habe ich selbst wahrzunehmen.“

Und papierlos einfach geht es an dieser Stelle auch nicht mehr: Der Strafantrag muss runtergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt, dann eingescannt und wieder hochgeladen werden. Ziemlich aufwendig, räumt selbst die Polizei ein. Derzeit aber nicht anders machbar, sagt Pressesprecher Nils Matthiesen. „Für einen Strafantrag ist die Originalunterschrift zwingend erforderlich.“ Es liefen allerdings Gespräche, um künftig ein komfortableres Prozedere zu ermöglichen. Angedacht sei auch hier ein Anklicken, analog zum Beispiel zur Kenntnisnahme von AGBs.

Mehr zum Thema Einen Monat nach Einführung Polizei Bremen mit "Online-Wache" zufrieden Rund einen Monat nach Einführung der "Online-Wache" der Polizei Bremen sind die Beamten mit der ... mehr »

Zur Sache

Ellenbogenmentalität in Bremerhaven

Per E-Mail können sich Einwohner in Bremerhaven an die Polizei wenden, um eine bessere Überwachung von Verkehrsbrennpunkten zu erreichen und Verkehrsverstöße zu melden. Die Hauptrolle bei den Anzeigen spiele das widerrechtliche Befahren von gesperrten Straßenabschnitten, teilte die Polizei mit. Häufig werde das Verhalten von Radfahrern bemängelt, die die falsche Fahrbahnseite benutzten. Auch zeigten Verkehrsteilnehmer ihren Spur- oder Richtungswechsel nicht an. Verkehrsregeln in Bremerhaven würden zunehmend missachtet, in der Stadt mache sich eine Ellenbogenmentalität breit, hieß es weiter. Die Behörden wollten daher ihre Aktionen zur systematischen Verkehrsüberwachung fortsetzen.