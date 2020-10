Amadou Jaiteh hat eine Ausbildung beim Handelsunternehmen Greenyard Fresh in Bremen gemacht – und wird nun für seinen Einsatz vom Branchenverband ausgezeichnet. (FR)

Mit der Mango fängt es an. Amadou Jaiteh hat gerade das Abi fertig und fliegt nach Australien. Ein Jahr lang will er am anderen Ende Welt bleiben, ein bisschen rumreisen, das Land kennenlernen. Um sich das zu finanzieren, nimmt er immer wieder Gelegenheitsjobs an – so wie viele Rucksacktouristen, die Australien erkunden wollen. Einer dieser Jobs führt ihn auf eine Mango-Farm, zur Ernte. Vier Wochen pflückt er die Früchte von dem Bäumen. Es ist das erste Mal, dass er sich so richtig die Frage stellt: Wo kommt eigentlich unser Obst her?

Zurück in Bremen geht es dann aber um andere Dinge. Jaiteh fängt an zu studieren. „Ich wollte lernen, wie Menschen ticken, wie sie sich entwickeln“, sagt er. Psychologie an der Uni Bremen erscheint ihm dafür genau richtig. Doch er täuscht sich. „Die Inhalte waren spannend, aber vielleicht war ich zu ungeduldig“, sagt der 25-Jährige. Ihm habe das ­Praktische gefehlt, er will das, was er an der Universität gelernt hat, auch direkt umsetzen. Nach drei Semestern bricht er das Studium ab.

„Nicht ganz so gradlinig“ sei sein Bildungsweg gewesen, sagt Jaiteh heute. Als er dabei ist, sich etwas Neues zu suchen, stößt er auf ein Angebot: eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel beim Obst- und Gemüseimporteur Greenyard Fresh, kombiniert mit einem Studium. Letzteres sei ihm wichtig gewesen. „Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Für mich war schon in der Schule klar, dass ich Vollgas geben muss, um studieren zu können“, sagt er. Deshalb hat ihn das Angebot von Greenyard Fresh so angesprochen. Und auch, weil es seine persönlichen Interessen getroffen hat.

„Ich habe mich damals viel mit gesunder Ernährung beschäftigt.“ Eine Ausbildung bei einem Obst- und ­Gemüseimporteur passe da doch, dachte er sich. In seiner Freizeit reist Jaiteh gerne. Neue Menschen, andere Sprachen, fremde Kulturen – das habe ihn schon immer interessiert. Und das ist es auch, was ihn an seinem aktuellen Beruf so reizt: Er hat mit Menschen auf der ganzen Welt zu tun – und ist jetzt selbst Teil der Antwort auf die Frage, die er sich damals in Australien auf der Mango-Plantage gestellt hat: Wo kommt eigentlich unser Obst her?

Transport nach Europa

Jaiteh ist nun das Bindeglied zwischen Lieferanten und Kunden; er verhandelt mit Bauern in Südamerika über Bananen, Mangos und Avocados, organisiert den Transport nach Europa und sorgt dafür, dass die Früchte in deutschen Supermärkten liegen. „Dabei habe ich immer mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun“, sagt der 25-Jährige. Ein Teil seiner Ausbildung hat den Bremer auch nach Brüssel geführt. Fünf Monate hat er in der Zentrale von Greenyard Fresh gearbeitet, Abteilung Einkauf und Beschaffung. In Bremen hat das Unternehmen seine Deutschland-Zentrale, mehrere Hundert Mitarbeiter arbeiten für Greenyard Fresh in ganz Deutschland. Hinzu kommen Niederlassungen in ganz Europa, den USA, Südamerika und Indien.

Bei so viel Internationalität hat ihm geholfen, dass er verschiedene Sprachen spricht. „Da mein Vater aus Gambia stammt, bin ich schon früh mit Englisch und Französisch in Kontakt gekommen“, sagt Jaiteh. In der Schule kam noch Spanisch hinzu. Beim Lernen, sagt er, brauche er Struktur. Vielleicht habe es auch deswegen nicht mit dem Studium geklappt. In der Ausbildung lief es dafür umso besser. Die fand blockweise entweder theoretisch an der Hochschule Bremen statt oder ganz praktisch im Unternehmen. Das lag Jaiteh.

Bachelorarbeit über Nachhaltigkeit im Anbau

Die Prüfung als Groß- und Außenhandelskaufmann hat er in diesem Sommer abgelegt, im November beginnt sein letztes Semester. Aktuell schreibt er an seiner Bachelorarbeit. Dabei geht es um den nachhaltigen Umgang mit Wasser im Obst- und Gemüseanbau. „Privat ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig“, sagt er, „und auch im Unternehmen ist das ein großes Thema.“ Nicht nur deswegen ist man bei Greenyard Fresh von Jaiteh begeistert. „Herr Jaiteh ist überdurchschnittlich engagiert, sowohl im Betrieb als auch sein gesellschaftliches Engagement betreffend.

Er hat exzellente analytische Fähigkeiten und ein kommunikatives Wesen“, sagt Ausbilderin Kerstin Lühmann. Und als wäre dieses Lob nicht Auszeichnung genug, wird der 25-Jährige an diesem Mittwoch vom AGA, dem Norddeutschen ­Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung, als Azubi des Nordens geehrt. Das Preisgeld ist bereits verplant. Es soll in die nächste Reise fließen. Wann die stattfindet, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass er von Greenyard Fresh nach seinem dualen Studium übernommen wird. Jaiteh freut das: „Jetzt geht’s erst so richtig los.“

Zur Sache

Ehrung der Besten

Neben Amadou Jaiteh kommt noch ein weiterer Azubi des Nordens aus Bremen: Anniek Lange. Sie hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei Nordcap gemacht und den Preis in der Kategorie Dienstleistung gewonnen. Ihre Abschlussprüfung hat sie mit der Note „sehr gut“ bestanden; seit Februar arbeitet sie fest in der Buchhaltung bei Nordcap.

Mit dem Ausbildungspreis werden jährlich die besten Nachwuchskräfte der nördlichen Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein geehrt. Ausrichter sind das Institut Neue Wirtschaft - Bildungswerk Nord (INW) und der AGA Unternehmensverband. Die diesjährige Verleihung findet an diesem Mittwoch in Hamburg statt. Die Gewinner erhalten einen Geldpreis und Bildungsgutschein für das INW.