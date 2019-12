Die Vorrunden des bundesweiten Mathematik-Wettbewerbes sind beendet, zwei Bremer erreichten einen zweiten und einen dritten Platz. (Christian Kosak)

Sie haben sich mit ihrem mathematischen Können behauptet: Zwei Bremer Jugendliche sind im Rahmen des Bundeswettbewerbs Mathematik ausgezeichnet worden. Simon Dubischar belegte einen zweiten Platz und Silas Viet einen dritten Platz. Die beiden Jungen wurden am Montag in Hamburg zusammen mit 170 anderen Preisträgern aus ganz Deutschland geehrt. Simon Dubischar ist 19 Jahre alt und hat die Schule bereits abgeschlossen. Er besuchte das Kippenberg-Gymnasium in Schwachhausen. Silas Viet ist 17 Jahre alt und geht in die 12. Klasse des Gymnasiums Horn.

Der Bundeswettbewerb Mathematik wird vom Talentförderzentrum des Bundes und der Länder ausgerichtet. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1479 Jugendliche aus ganz Deutschland an dem Wettbewerb. Nach zwei Hausaufgabenrunden stehen nun die Sieger fest: 69 Nachwuchsmathematiker bekommen den ersten Preis, 34 den zweiten Preis und 69 den dritten Preis. Es wurden Jugendliche aus allen Bundesländern ausgezeichnet, beispielsweise sechs Jugendliche aus Hamburg, 14 Jugendliche aus Berlin und sieben Jugendliche aus Niedersachsen.

Die ausgezeichneten Bremer Jugendlichen haben sich in den ersten beiden Runden erfolgreich durchgesetzt. Dabei mussten sie in jeder Runde jeweils vier Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen der Elementarmathematik (Geometrie, Kombinatorik, Zahlentheorie, Algebra) bearbeiten. Die Aufgaben müssen nach Angabe der Wettbewerbs-Ausrichter in etwa zwei Monaten in Hausarbeit selbstständig gelöst werden. In der zweiten Runde setzten sich Simon Dubischar und Silas Viet unter 265 Jugendlichen durch.

Die dritte und letzte Runde ist das Bundesfinale, das im Februar in Hessen stattfindet. Daran teilnehmen können nur die Erstplatzierten der Vorrunden. Das Finale besteht aus einem einstündigen Fachgespräch mit einem Mathematiker, in dem die Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen sollen. Die Bundessieger erhalten ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes.