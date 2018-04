Aus rund 60 Einreichungen privater und öffentlicher Rundfunksender wurde am Donnerstag in Bremen in der Kategorie TV die ARD-Sendung "Weltspiegel" (NDR,SWR, DasErste.de) ausgezeichnet.

Der ARD sei es gelungen, eine bereits etablierte Dachmarke anhand von Crossmedia zu aktualisieren und einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Die eigens dafür geschaffene Social-Media-Redaktion habe die Verjüngung eines altbekannten Formats bewirkt, hieß es zur Begründung.

In der Sparte Hörfunk ging der Preis an das Feature "Zur Herstellung der Aussagebereitschaft" (Deutschlandfunk Kultur). Die Produktion habe die inhaltliche Verknüpfung von Virtual Reality und Original-Audio-Material genutzt, um die Techniken der "operationellen Psychologie", die als Stasi-Verhörmethode genutzt wurde, subjektiv, interaktiv und dadurch besonders eindrucksvoll erlebbar zu machen, befand die Jury.

Mit dem diesjährigen Online-Preis wurde RTL II für "Die RTLII-Wahlparty powered by facebook" ausgezeichnet. Mit diesem Format sei jungen Zuschauern die Bundestagswahl auf lebendige Art vermittelt worden, und das mit umgekehrter Programmlogik: einer webbasierten Hauptsendung und ergänzenden TV-Angeboten. (dpa/lni)