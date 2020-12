Die Gebühren für städtische Friedhöfe, hier der Friedhof Riensberg, sollen angehoben werden – die Einnahmen sinken bei steigenden Kosten. (Walter Gerbracht)

Die Friedhofsgebühren in der Stadt sollen zum neuen Jahr um durchschnittlich rund zehn Prozent steigen. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt der Stadtbürgerschaft Mitte Dezember zur Abstimmung vor. Eine einen Quadratmeter große Reihengrabstelle für eine Urne soll dann 961 Euro statt wie bisher 874 Euro kosten. Zuletzt waren die Gebühren im Jahr 2017 erhöht worden. Bis dahin gab es ein Urnengrab ab 499 Euro. Eine zwei Quadratmeter große Grabstätte für einen Sarg würde demnach künftig 1473 statt 1327 Euro kosten – bis 2017 waren es 1098 Euro.

Wie der Senat mitteilt, wird für den Zeitraum 2018 bis 2023 mit einem Defizit von mehr als 5,4 Millionen Euro in der Friedhofsabteilung des Umweltbetriebes Bremen (UBB) gerechnet. Allein im vergangenen Jahr sind demnach 800.000 Euro weniger als erwartet eingenommen worden. Hintergrund seien „insbesondere“ durch Tariferhöhungen gestiegene Personalkosten. Von der Gebührensteigerung verspricht sich der Senat bis 2023 Mehrerlöse von voraussichtlich 1.795.000 Euro. Der jährliche Bedarf erhöht sich laut Prognose bis 2023 auf 9,9 Millionen Euro. Die Sozialsenatorin unterdessen kalkuliert als Folge höherer Friedhofsgebühren Mehrausgaben von 40.000 Euro pro Jahr für sogenannte Sozialbestattungen ein. Aber auch eine „sinkende Nachfrage von kommunalen Angeboten“ spielt nach Senatsangaben eine Rolle.

Nur noch 4095 der 6273 im Vorjahr Verstorbenen seien auf einem der 13 städtischen Friedhöfe beigesetzt worden. Im Jahr zuvor seien es 4441 gewesen. Zugleich habe die Nachfrage nach vergleichsweise günstigeren (städtischen) Urnengräbern beständig weiter zugenommen und im Vorjahr bei 83,3 Prozent gelegen. Als weiterer Grund wird die „Zunahme alternativer Bestattungsformen außerhalb Bremens“ angeführt, womit beispielsweise Friedwälder in der niedersächsischen Nachbarschaft gemeint sind.

Strukturelle Probleme vermutet

Außerdem sei das Defizit im kommunalen Bestattungswesen durch Stürme und Trockenperioden gewachsen. Hinzu komme die Umstellung auf eine digitale Baumkontrolle auf den „Rahmenanlagen der Friedhöfe“. Martin Michalik (CDU) will genau das allerdings nicht gelten lassen. Der Bürgerschaftsabgeordnete ist Mitglied der Deputation für Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie, die dem Gesetzentwurf im November zugestimmt hat – „aber ohne die Stimmen der CDU“, wie er betont. „Eine Gebührenerhöhung haben wir abgelehnt“, sagt Michalik. „Wir vermuten eher strukturelle Probleme beim Umweltbetrieb Bremen. Das wird zu prüfen sein. Die Grünpflegekosten sind eigentlich voraussehbar. Die Deputation hat dafür ständig zusätzliche Mittel bereitgestellt.“ Michalik ist sicher: „In der Stadtbürgerschaft wird es noch einiges zu diskutieren geben.“

Der Bürgerschaftsabgeordnete Ralph Saxe (Grüne), stellvertretender Deputationssprecher, macht sich Gedanken über die künftige Nutzung von Friedhofsflächen, die nicht mehr benötigt werden: „Das könnten auch einfach Grünflächen sein und würden so aus einem anderen Etat finanziert. Die Flächen sind wichtig und dürfen nicht bebaut werden.“ Er mahnt in diesem Zusammenhang die Neuauflage des mehr als 20 Jahre alten Friedhofsentwicklungsplans an.

Zusätzlich zur Gebührenerhöhung sieht eine Änderung der städtischen Friedhofsordnung unter anderem Einschränkungen für künftig erworbene Nutzungsrechte vor: Vorgesehen ist, in Familienurnengräbern (bisher 988 Euro, künftig 1097 Euro) nicht mehr die Bestattung von sechs, sondern nur noch von vier Urnen zuzulassen. „Die Zeit der großen Familiengräber ist ja vorbei“, glaubt Martin Michalik.

Mangels Nachfrage soll etwa auch „die Beilegung von tot geborenen Kindern zu einer anderen Person“ nicht mehr angeboten werden. Außerdem soll der dreimonatige Zahlungsaufschub gestrichen werden, der bislang gewährt wird, wenn Kosten über Bestattungsinstitute abgerechnet werden.

Zur Sache

Letzte Ruhe im Grünen

Die 13 städtischen Friedhöfe erstrecken sich über insgesamt 219,4 Hektar. Damit spielen sie eine große Rolle als Grün- und Erholungsflächen. Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen moniert seit Jahren die Kosten für die Pflege der immer größer werdenden Freiflächen und fordert die Neuauflage des Jahrzehnte alten Friedhofsentwicklungsplans. In den vergangenen Jahren hat sich der Trend zur Urnenbestattung, die nur halb so viel Platz erfordert wie eine Beerdigung im Sarg, gesteigert: Im vergangenen Jahr gab es auf städtischen Friedhöfen nur noch 683 Sargbestattungen, das entspricht 16,7 Prozent.