Durch bessere Gebäudedämmung hat der Privatsektor in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag zum Rückgang der Treibhausgasemissionen geleistet. (Oliver Berg / dpa)

Die Verringerung des CO2-Ausstoßes wird in Bremen vor allem von den privaten Haushalten sowie von Handel, Gewerbe und Dienstleistern getragen. Das geht aus einem Sachstandsbericht hervor, den Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) vorgelegt hat. Wirklich aktuell ist er nicht, denn die Zahlen und Berechnungen zu den Treibhausgasemissionen fügen sich – nicht nur in Bremen – immer erst mit großer zeitlicher Verzögerung zu einem Bild zusammen. Was konkret heißt: Die „aktuellen“ Werte beziehen sich auf das Jahr 2017.

Im Block Privathaushalte plus Handel/Gewerbe/Dienstleister lag der Rückgang 2017 gegenüber dem Basisjahr 1990 bei 32 Prozent. Zurückzuführen ist er im Wesentlichen auf den Austausch von Ölheizungen zugunsten von Fernwärme oder effizienteren Gasthermen sowie bessere energetische Standards bei Hausbau und -sanierung.

Der Verkehrssektor, auf den ungefähr ein Fünftel der Bremer CO2-Emissionen entfällt, steuerte lediglich ein Minus von zehn Prozent bei. Über alle Sektoren hinweg lag der Rückgang 2017 bei 19 Prozent. Ausgeklammert ist in der Bremer Bilanz stets die Stahlhütte.

Senatorin Schaefer sagte, sie freue sich über die Entwicklung im Privatsektor. „Da sind wir auf dem richtigen Weg, während es im Verkehrsbereich noch erheblichen Handlungsbedarf gibt.“ Wichtig sei zudem, dass nach dem Meiler im Hafen weitere Kohlekraftwerke vom Netz gehen.

2015 hatte die Bürgerschaft ein Klimaschutz- und Energiegesetz beschlossen. Als Ziel ist darin eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von 40 Prozent in 2020 gegenüber 1990 festgeschrieben. Diese Marke gilt inzwischen als kaum noch erreichbar.