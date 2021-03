Nicht nur das medizinische Personal, auch jeder Patient muss sich in Arztpraxen die Hände desinfizieren. (Fabian Strauch/dpa)

Aus Sicht von Hans Henning Hartmann nutzen niedergelassene Ärzte derzeit die Corona-Pandemie für „rechtswidrige Gebühren“, wie es der Rechtsanwalt im Ruhestand formuliert. „Über 160 Euro für zusätzliche Hygienemaßnahmen soll ich bezahlen“, sagt er. Als Privatpatient erhält Hartmann Rechnungen von seinen Ärzten, die er formal betrachtet zunächst aus eigener Tasche begleicht, bevor er sich das Geld von der Versicherung erstatten lassen kann.

Die neuen Posten für die Hygienemaßnahmen auf seinen Abrechnungen haben den 77-jährigen stutzig gemacht. Hartmann wollte die Rechtsgrundlage für dieses Extrageld erfahren. Tatsächlich gibt es eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) und der Bundesärztekammer. Darin wird eine Abrechnungsempfehlung von 6,41 Euro je Arztbesuch gegeben. Bis zum 30. September vorigen Jahres war es den Ärzten außerdem freigestellt, die Pauschale auch mit dem 2,3-fachen Satz zu berechnen – also 14,75 Euro für die Hygiene bei jedem Patientenkontakt zu kassieren. Seit 1. Oktober ist zunächst befristet bis Ende März nur noch der einfache Satz erlaubt. Die Vereinbarung betrifft ausschließlich Privatpatienten. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen keine zusätzlichen Gebühren an die niedergelassenen Ärzte für zusätzliche Hygienemaßnahmen wegen Corona.

Zugleich versichert die Bundesärztekammer, dass in den Praxen in Sachen Hygiene kein Unterschied zwischen Privatpatienten und gesetzlich Versicherten gemacht werde. „Es gibt also eine besondere Gebühr, aber gar keine besondere Leistung“, sagt Hartmann und zweifelt die gesamte Rechtsgrundlage an. „Die Versicherungen und die Bundesärztekammer können ja nicht einfach miteinander Zahlungen vereinbaren, die dann Dritte leisten sollen, nämlich ich als Patient.“ Dass die Versicherungen ihm die Kosten erstatten, spielt deswegen für Hartmann keine Rolle. „Zunächst bin ich der Schuldner und die Versicherung wird sich die neuen Ausgaben am Ende über erhöhte Beiträge wiederholen.“ Außerdem kann nach Ansicht des Juristen alleine der Gesetzgeber Gebührentatbestände schaffen. „Die Bundesärztekammer ist ein nicht rechtsfähiger Verein der Landesärztekammern, die die Ärzte der Länder beaufsichtigen.“ Sie habe bei der Gebührenordnung gar nichts zu sagen.

Das sieht die Bundesärztekammer anders. Zwar werden – anders als bei der Gebührenordnung – ihre zusätzlichen Abrechnungsempfehlungen für Privatversicherte nicht automatisch mit dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmt. „Vonseiten des Ministeriums sind uns aber keine Einwände oder einer Hygienepauschale entgegenstehende Regelungsvorschläge bekannt geworden“, teilt die Kammer auf Anfrage mit.

Zusätzliche Kosten für die Praxen

Der PKV verweist in diesem Zusammenhang auf den zweiten Paragrafen der gesetzlichen Gebührenverordnung. Danach können selbstständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, analog zu einer anderen nach Art, Kosten und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden. Bei den zusätzlichen Hygienemaßnahmen sehen PKV und Bundesärztekammer das Anlegen eines sogenannten Quengelverbandes als gleichwertig an und kamen so auf die genannten 6,41 Euro. Ein solcher elastischer Verband wird etwa bei Verletzungen von Sehnen angewendet. „Das hat keinen Sachzusammenhang zur Hygiene, sondern ergibt sich tatsächlich aus der für angemessen befundenen Gebührenhöhe“, erklärt die PKV auf Anfrage. Für Hartmann ist das ein weiterer Hinweis auf eine „völlig willkürlich“ festgelegte Gebühr zulasten der Privatversicherten.

Folgt man den Darstellungen von PKV und Bundesärztekammer, werden indirekt auch die gesetzlich Versicherten beteiligt. Beide verweisen zum Beispiel auf die gesetzlichen Rettungsschirme für die Praxen. So erhielten niedergelassene Ärzte von den gesetzlichen Kassen pauschale Ausgleichszahlungen, wenn Patienten wegen der Pandemie den Gang zum Arzt scheuten. Die neue Gebühr für die Hygiene sei dagegen stets an tatsächlich erbrachte ärztliche Leistungen gekoppelt, denn sie ist nur bei unmittelbarem, persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen einer ambulanten Behandlung anwendbar. Dass zudem wirklich zusätzliche Kosten entstehen, steht für die Bundesärztekammer außer Frage. Die Praxen verbrauchen mehr Desinfektionsmittel und Schutzkleidung als vor Corona, zugleich behandelten sie noch immer weniger Patienten.