Speziell mit Postsendungen in den Iran oder aus dem Land heraus kann es aufgrund des Embargos Schwierigkeiten geben, sagt ein Sprecher der Deutschen Post. Betroffene sollten immer einen Nachforschungsantrag stellen, rät er. (Oliver Berg/DPA)

Zwölfstellige Sendungsnummern, Nachforschungsanträge und Recherchen, die sich monatelang ziehen können – verschollene Postsendungen zu verfolgen und am Ende vielleicht doch noch aufzuspüren, ist mitunter ein schwieriges Unterfangen. Vor allem dann, wenn sie schon seit Wochen oder sogar seit Monaten verschollen sind. Mohammad Ahmadinik und Sadra Farokhnia ist genau das passiert: Sie sind gebürtige Iraner und leben erst seit kurzer Zeit in Bremen. Die bürokratischen Vorgänge sind für sie in manchen Fällen nur schwer nachzuvollziehen. Solch einen Fall haben sie mit der Deutschen Post erlebt.

Mohammad Ahmadinik erwartet seit Anfang Dezember wichtige Dokumente aus dem Iran. Seine Mutter hatte sie ihm per Post zugeschickt. Der Brief mit den wichtigen Unterlagen ist allerdings bis heute nicht angekommen. Wo er gelandet und was passiert ist, all das lasse sich nicht herausfinden. Im September vergangenen Jahres hatte er zwei Pakete in den Iran geschickt. Ein Paket sei angekommen, das andere verschollen, berichtet er.

Ursula Carr hilft Geflüchteten dabei, sich in Deutschland zurechtzufinden. Die ehrenamtliche Helferin kennt die Fälle und unterstützt die beiden Iraner. „Mohammad und Sadra sind gerade dabei Deutsch zu lernen, wie sollen sie sich alleine durch die vielen, schwer verständlichen Briefe und E-Mails der Deutschen Post kämpfen?", fragt sie. „Seit Monaten rufen wir verschiedene Ämter und Behörden an, die uns dann jeweils wieder zu anderen Stellen weiterleiten. Wir schreiben E-Mails, die nicht beantwortet werden, und stellen Anträge, die ins Leere laufen." In beiden Fällen hat die Ehrenamtliche detailliert festgehalten, was wann und wo bei der Deutschen Post angefordert wurde – und welche Rückmeldungen sie jeweils bekam.

„Bei dem verschwundenen Paket von Sadra hatten wir Anfang Februar die Antwort erhalten, dass sich die Recherchen in Ausnahmefällen bis zu acht Wochen hinziehen könnten. Als 18 Wochen vergangen waren, stellten wir dann eine neue Anfrage", sagt sie. Teilweise wären E-Mails und Schreiben auch gar nicht beantwortet worden. Und wenn doch, dann gespickt mit inhaltslosen Floskeln.

Die Postzustellung in den Iran und aus dem Land heraus sei generell eine schwierige Angelegenheit, sagt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post in Hamburg. Briefe seien oft nicht richtig beschriftet, was die Zustellung massiv erschwere und die Rücksendung quasi unmöglich mache. Außerdem gelte für den Iran ein Embargo; es verhindere, Briefe und Pakete wieder in das Land zurückzusenden. „Also auch, wenn die Briefe richtig beschriftet wären, könnte man sie nicht zurückschicken“, erklärt der Sprecher. Die Folge: Briefe würden im Internationalen Postzentrum in Frankfurt am Main liegen blieben. "Der Iran ist ein spezieller Fall", fasst Hogardt zusammen.

In jedem Fall sollten Kunden einen Nachforschungsantrag stellen, betont er. Dass dies nicht bekannt sei und der Antrag besonders kompliziert auszufüllen sei, weist der Post-Sprecher zurück. „Dass man einen Nachforschungsantrag stellen muss, wenn eine Postsendung verschwunden ist, weiß man."

Ursula Carr ist angesichts dieser Äußerungen entsetzt: Die ehrenamtliche Helferin will es dabei nicht bewenden lassen. Sie fordert für Sadra Farokhnia zumindest eine Entschädigung – für die 46 Euro Porto und 200 Euro für den Inhalt des verschwundenen Pakets. Der Appell hat Erfolg: Auf Nachfrage des WESER-KURIER erklärt Post-Sprecher Hogardt, dass nun bald eine E-Mail unterwegs sein soll, in der Ersatzleistung in Höhe von 30 Euro bestätigt werden soll.