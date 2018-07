Sven Daniel gehört zu den ersten Absolventen des Studiengangs „Entscheidungsmanagement“ an der Akademie für Weiterbildung der Uni Bremen. Konzipiert wurde dieser von Dagmar Borchers. (Kuhaupt)

Wie steht es um die Akzeptanz von IT-Technologie und ihren Anwendungen bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes? Eine wichtige Frage für Entscheider in den senatorischen Behörden, wenn sie den Übergang von althergebrachter Ämterroutine hin zur digitalen Verwaltung zu gestalten haben. Sven Daniel hat sich diesem Thema gewidmet. Es ist Gegenstand seiner Masterarbeit, mit der er sein Aufbaustudium „Entscheidungsmanagement“ abgeschlossen hat.

Daniel ist einer der ersten Absolventen des Studiengangs, den die Akademie für Weiterbildung der Uni Bremen 2015 gemeinsam mit dem Senat initiiert hatte. Das Ziel war und ist hoch gesteckt: Aus dem Kreis der erfolgreichen Teilnehmer soll eine Verwaltungselite herangebildet werden, die in besonderem Maße dazu befähigt ist, in komplexen Entscheidungssituationen das Richtige zu tun.

Konzipiert hat den Studiengang Dagmar Borchers. Die Professorin für Angewandte Philosophie im Fachbereich Kulturwissenschaften der Bremer Uni entwarf ein Curriculum, das verschiedenste Aspekte des Entscheidens vermittelt und zueinander in Beziehung setzt. Ökonomische, ethische, soziologische, empirische und politisch-administrative Perspektiven spielen eine Rolle. „Es geht darum, einen strukturierten und zugleich unerschrockenen Blick auf ein Entscheidungsproblem zu bekommen“, beschreibt Borchers die Kompetenz, die ihre Studenten erlangen sollen.

Zwölf bis fünfzehn Neueinsteiger nimmt der berufsbegleitende Studiengang jedes Jahr auf. Er wendet sich also an gleichermaßen aufstiegsorientierte und talentierte Verwaltungsmitarbeiter, die bereit sind, neben ihrem Behördenjob ein anspruchsvolles Weiterbildungsprogramm zu bewältigen.

Sven Daniel nahm diese Doppelbelastung auf sich. Er ist derzeit Büroleiter von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) und ganz gewiss jemand, für den die Karriereleiter noch ein paar Sprossen bereithält. Wie alle übrigen Teilnehmer aus seinem Jahrgang erhielt er lediglich eine Freistellung von 180 Arbeitsstunden. Die Auswahl der Teilnehmer behält sich die Uni vor. Die Finanzsenatorin gewährt zehn Studenten einen Zuschuss zu den Gebühren von 18 000 Euro, die die Akademie für Weiterbildung den Teilnehmern in Rechnung stellt. Jeweils 4200 Euro müssen die Stipendiaten selbst aufbringen.

In Sven Daniels Fall waren die drei Jahre sowohl für ihn selbst als auch für seinen Arbeitgeber gewinnbringend angelegte Zeit. In seiner Abschlussarbeit wertete der 38-jährige Diplom-Verwaltungswirt die Praxis des IT-Einsatzes in zwei senatorischen Behörden aus. Dabei kam er zu dem Befund, „dass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern dann hoch ist, wenn der Nutzer einen konkreten Vorteil von der Einführung der digitalen Technik hat und wenn sie einfach ist“. Die Beschäftigten bräuchten einerseits „eine klare Ansage: Wir machen das jetzt so!, und andererseits ganz viel individuelle Unterstützung sowie das Vorbild durch Vorgesetzte“, sagt Daniel.

In den beiden untersuchten Senatsressorts sehe die Erfolgsbilanz recht unterschiedlich aus. Welche Behörde beim Einsatz von IT-Technologie gute Fortschritte gemacht hat und welche nicht, behält Sven Daniel für sich. Nach außen jedenfalls. Intern wird er sicherlich deutlich machen, wo der Hebel anzusetzen ist.

Zur Sache

CDU fordert bessere Vorbereitung

Mit einem Antrag will die CDU die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft dazu bringen, sich für eine Verbesserung der Berufs- und Studienvorbereitung an den Schulen einzusetzen. In ihrem Papier schreiben die Christdemokraten: Die allgemeine Bildung in Bremen müsse insbesondere auf ihre Anschlussfähigkeit für berufliche Bildung und Studium überprüft werden. Konkret sollen die Abgeordneten den Senat aus Sicht der CDU dazu auffordern, noch bis Ende des Jahres einen Bericht vorzulegen, in dem konkret steht, wie etwa sichergestellt werden kann, dass Betriebe und Hochschulen sich in den Abschlussklassen mehr präsentieren oder wie an Berufsschulen Ziel-Leistungsvereinbarungen geschlossen werden können.