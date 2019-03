Einem früheren Jura-Professor der Universität Bremen könnte sein Professorentitel aberkannt werden. (Christian Walter)

Einem früheren Jura-Professor der Universität Bremen könnte sein Professorentitel aberkannt werden. Zumindest liegt der Universität ein entsprechender Antrag vor. Hintergrund hierzu sind massive Vorwürfe im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat wegen Betruges in zwei Fällen und Untreue in 31 Fällen Anklage gegen den Mann und seine Ehefrau beim Amtsgericht Bremen erhoben.

Der Mann habe sich durch sein Verhalten „gegenüber dutzenden unbescholtenen Bürgern der Führung eines akademischen Titels als unwürdig erwiesen“, begründet der Antragsteller seinen Vorstoß auf Aberkennung des Professorentitels. Und verhehlt nicht, dass er sich eine schnellere Entscheidung seitens der Universität gewünscht hätte. „Dieser Antrag schmort seit August 2018, angeblich wird er in der Uni-Rechtsabteilung geprüft“, erklärte der Mann dem WESER-KURIER, räumt zugleich aber auch ein, dass die rechtlichen Hürden für eine derartige Aberkennung ausgesprochen hoch seien.

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es zweifelhaft sei, ob Verhaltensweisen die Unwürdigkeit begründen könnten, die in keinem Zusammenhang zu der durch den Titel dokumentierten fachwissenschaftlichen Qualifikation des Betroffenen stehen. Das Merkmal der Unwürdigkeit müsse also zumindest eng und wissenschaftsbezogen ausgelegt werden.

Ob dies angesichts der ihm vorgeworfenen Betrugs- und Untreuefälle möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Wie berichtet, wird dem Mann vorgeworfen, mehrfach versucht zu haben, hochwertige Immobilien zu kaufen, ohne dafür die erforderlichen Mittel zu haben. Zudem soll er wiederholt mit seiner Familie in Bremer Hotels gewohnt haben, ohne die dafür anfallenden Rechnungen bezahlt zu haben.

Anklage der Staatsanwaltschaft

Nach Informationen des WESER-KURIER gibt es hierzu eine ganze Reihe von Anzeigen, von denen die Staatsanwaltschaft aber mehrere bereits eingestellt hat. Auch, weil sie wegen der zu erwartenden Strafe bezüglich der laufenden Anklage wegen Betruges und Untreue ohnhin nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde.

Einen Termin für das Verfahren vor dem Amtsgericht gibt es noch nicht. Was wiederum auch Auswirkungen auf den Antrag zur Aberkennung des Professoren-Titels hat. „Solange die juristischen Verfahren gegen den Professor nicht abgeschlossen sind, kann die Universität hier nicht tätig werden“, erklärt hierzu Meike Mossig, stellvertretende Leiterin der Pressestelle der Universität.