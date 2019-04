Und immer wieder die Stimmkarten heben – bereits am Freitag gab es bei den Julis einen Abstimmungsmarathon. Viel Beifall für ihre kämpferische Rede bekam die ­Vorsitzende Ria Schröder. (Koch)

Bremen. Natürlich ist es kein Zufall, dass die Jungen Liberalen Bremen zum Austragungsort ihres diesjährigen Bundeskongresses gewählt haben. Klar, für diese Entscheidung war die anstehende Bürgerschaftswahl ausschlaggebend. Und eine Stadt, die sich ihrer Weltoffenheit rühmt, liegt dem FDP-Nachwuchs ja auch gar nicht so fern. Zu dem bis Sonntag dauernden Kongress sind rund 430 liberale Jungpolitiker aus ganz Deutschland nach Bremen gekommen.

Thore Schäck, Landesvorsitzender der Bremer Julis, ließ es sich in seinem Grußwort dann auch nicht nehmen, gegen 70 Jahre SPD-Herrschaft im kleinsten Bundesland zu wettern. Er sprach von kaputten Schulen, maroden Brücken und schlechten Berufsaussichten für junge Menschen als Folge dieser Politik. „Lasst uns zeigen, dass wir es besser können“, rief Schäck unter großem Beifall in den Saal des Congress Centrums. Sein Wunsch: Vom Kongress könne ein Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit für die Wahl in Europa, für die Wahl in Bremen und für die Wahlen im Herbst in Ostdeutschland ausgehen.

Der Bundesvorsitzenden Ria Schröder ging es in ihrer Rede weniger um anstehende Wahlen. Sie nutzte den Widerstand junger Menschen gegen Klimawandel, Brexit und Uploadfilter zu einer Abrechnung mit der Politik der alten Politikergeneration. Das immer wieder in ihre Rede eingebaute Credo der 27-Jährigen: „Wir sind die Profis unserer Generation.“ Ganz schön keck. Denn Schröder spielte damit auf eine Kritik von FDP-Chef Christian Lindner an den „Fridays for Future“-Demonstrationen an. „Das ist eine Sache für Profis“, hatte Lindner im März getwittert und den jungen Demonstranten fehlende Sachkenntnis unterstellt. Von der FDP forderte Schröder eine klare Positionierung beim Klimaschutz. Gerade die Liberalen könnten Umweltschutz und Marktwirtschaft zusammenführen – viel besser als etwa die Grünen.

Vor allem für ihre pointierte Kritik an der EU-Urheberrechtsreform konnte sich Schröder der Zustimmung der Delegierten sicher sein. „Das Internet ist ein Freiheitsraum, dort wollen wir unser Leben verbringen.“ Die EU-Reform beim Urheberrecht seien hingegen „ein Schritt nach gestern“.

Ihre Kritik richtete die Hamburgerin vor allem gegen die Äußerungen von älteren CDU- und SPD-Politikern in der Diskussion um die Uploadfilter. Unter großem Beifall rief Schröder wütend: „Wenn man schon keine Ahnung hat, kann man einfach mal die Klappe halten.“ Das große Interesse junger Menschen an der Debatte im EU-Parlament habe aber auch ihr Gutes gehabt: Viele Interessierte hätten sehen können, dass nicht die EU in ihrer Gesamtheit an der Reform Schuld sei. Schröder: „Nun gilt es, die Groko in Brüssel am 26. Mai abzuwählen.“

Beim Kongress wartet vor allem viel programmatische Arbeit auf die Delegierten. Die Julis fordern ein Wahlrecht ab 16 Jahren für die Bundestags- und für die Europawahl. Svenja Hahn, Spitzenkandidatin der Julis für die Europawahl: „Es sind vor allem junge Menschen, die besonders lange mit politischen Entscheidungen leben müssen, die heute getroffen werden.“ Dafür stehe der Brexit.

Ungewöhnlich ist der Leitantrag für den Kongress. Unter dem Titel „Wir sind deine Dorfkindlobby – Chancen für den ländlichen Raum“, analysiert er den Niedergang ländlicher Gebiete in Teilen Deutschlands und schlägt Maßnahmen vor, um diesen zu stoppen. So sollen in Multifunktions- und Bürgerläden verschiedene Dienstleistungen wie Bank, Post oder Wäschereinigung gebündelt werden. Auch für die Sicherheit, den Ausbau des Mobilfunknetzes und moderne ÖPNV-Versorgung im ländlichen Raum präsentieren die Jungen Liberalen neue Ideen.

Der Bremer Landesverband hat ebenfalls verschiedene Anträge eingebracht. So geht es um den Einsatz künstlicher Intelligenz, bei dem die Julis von der Weser für „einen pragmatischen Ansatz um Chancen und Risiken“ plädieren. In einem Antrag zum Handwerk fordern sie: „Den Meisterzwang so weit wie möglich abzuschaffen.“

Eine willkommene Abwechselung dürfte die Unterbrechung des Kongresses am heutigen Sonnabend sein. Ab 18 Uhr ziehen die Julis zum Marktplatz und wollen dort mit der Flashmob-Aktion „Götterfunken“ für Europa werben. Und das mit voller Kraft: Mit Violine, Bratsche, Gitarre und vielen, vielen Stimmen soll die Europahymne „Ode an die Freude“ intoniert werden.