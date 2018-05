Thorsten Prange, Vorsitzender Richter am Landgericht Bremen, erklärt Polizisten im Rahmen einer Fortbildung, was sie als Zeugen in einem Strafprozess erwartet. (Christina Kuhaupt)

Ganz zum Schluss der Polizisten-Fortbildung packt Thorsten Prange den Stier bei den Hörnern. Der Vorsitzende Richter am Landgericht kennt den Ruf, den seine Zunft bei vielen Bremer Polizisten hat: "Die Polizei fängt die Verbrecher, das Gericht lässt sie wieder laufen." Also macht er die Probe aufs Exempel und schildert den Beamten, die vor ihm im Gerichtssaal sitzen, einen Vergewaltigungs-Prozess, der vor Kurzem am Landgericht verhandelt wurden.

Anschließend sollen die Polizisten einschätzen, zu welcher Strafe der Täter verurteilt wurde. Die meisten tippen auf eine Strafe zwischen drei und fünf Jahren Gefängnis. Tatsächlich wurde der Täter zu siebeneinhalb Jahren verurteilt. In einem zweiten Fall geht es um schweren Raub mit drei Tätern. Und wieder liegen die Polizisten jedes Mal unter dem tatsächlichen Strafmaß, zum Teil sogar deutlich.

Staunen im Gerichtssaal, doch Prange geht es mit diesen Beispielen nicht darum, zu beweisen, dass Bremens Richter härter urteilen, als so mancher glaubt. Seine Botschaft an die Polizisten ist eine andere: "Das, was Sie uns vorlegen, nehmen wir sehr ernst. Wir versuchen, mit großem Einsatz herauszufinden, was passiert ist."

"Der Polizeibeamte als Zeuge vor Gericht", lautet der Titel der Fortbildung für Polizisten, den die Hochschule für Öffentliche Verwaltung seit inzwischen 18 Jahren mit Richter Prange durchführt. Wobei das Landgericht nur eine von drei Stationen des dreitägigen Seminars ist, erläutert Ralf Pestrup, Leiter des Fortbildungsinstituts für die Polizei.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung lauten die beiden anderen. "Es geht uns dabei um die drei unterschiedlichen Blickwinkel, aus denen in einer Verhandlung auf Zeugen geschaut wird", sagt Pestrup. Und natürlich gehe es dabei auch um den professionellen Auftritt und die Handlungssicherheit von Polizisten vor Gericht.

Wie wichtig Polizisten als Zeugen vor Gericht sind, unterstreicht Prange gleich zu Beginn seiner Ausführungen. "Sie haben eine besondere Bedeutung, weil Sie 'Profizeugen' sind", erklärt der Richter. Das beginne schon damit, dass Polizisten protokollieren, was sie sehen und hören. "Ihre Aussagen haben eine Qualität, die die normaler Zeugen nicht haben."

Bei der Wahrheit bleiben

Dass dies die Aussage vor Gericht nicht unbedingt einfacher macht, schildert eine der Kursteilnehmerinnen. "Das war furchtbar. Man wird erschlagen von den Räumlichkeiten und muss Fragen beantworten, mit denen man nicht gerechnet hat", berichtete die Polizistin von ihrer ersten Vernehmung als Zeugin vor Gericht. Sie habe sich schlecht gefühlt und sei überfordert gewesen.

Ein typischer Fehler von Polizisten, sagt Prange. "Sie dürfen nicht darüber nachdenken, warum eine bestimmte Frage gestellt wird und welche Bedeutung sie hat." Polizisten müssten vor Gericht nichts anderes tun als andere Zeugen auch. "Die gestellten Fragen wahrheitsgemäß beantworten." Gerade Polizisten fiele es aber oft schwer, einzuräumen, dass sie sich nicht mehr erinnern können, so die Erfahrung des Richters. Dabei sei dies kein Problem, im Gegenteil.

"Wenn Sie es nicht mehr wissen und sagen dann trotzdem was, das wäre ein Drama." Etwas zu vergessen oder auch, sich zu irren, sei völlig normal. "Lassen Sie sich nicht verunsichern. Bleiben Sie bei der Wahrheit, dann kann nichts schiefgehen." Selbst, wenn bei den Ermittlungen ein Fehler passiert sei. "Dann ist das eben so, wir können uns trotzdem ein Bild machen", betont der Richter. Und gibt den Polizisten auch dies mit auf den Weg: "Machen Sie sich nie Gedanken darüber, ob eine Anklage wegen Ihrer Aussage den Bach runter geht. Sie sind nicht verantwortlich dafür, dass der Angeklagte verurteilt wird."

"Im Grunde eine ganz arme Sau"

Dann kommt Prange noch einmal auf die viel zitierte Diskrepanz zu sprechen, die häufig zwischen Tat und Urteil zu bestehen scheint. "Wenn Sie mit einem Fall zu tun haben, ist der Täter immer in unmittelbarer Tatnähe. Wir als Richter versuchen dagegen, den Täter in seiner Gesamtheit zu erfassen." Was dies bedeuten kann, hatten die Polizisten selbst eine Stunde zuvor erlebt. Zu der Fortbildung gehörte auch der Besuch einer Verhandlung.

Der Sachverhalt der Tat – es ging um eine Sachbeschädigung, die im Zusammenhang mit einem Raubüberfall gestanden haben könnte – war eindeutig. Doch im Laufe des Prozesses kamen auch die persönlichen Hintergründe des Angeklagten zur Sprache. Er ist Vater eines kleinen Kindes, das schwerbehindert ist, und ist mit dieser Situation völlig überfordert. "Das ist keine Entschuldigung für die Straftat", stellt Prange klar.

"Aber das sind Umstände, die ein Richter im Rahmen der Täterpersönlichkeit mit einbeziehen muss." Seine Zuhörer äußern sich nicht zu diesen Ausführungen des Richters. Aber was er damit sagen wollte, scheint angekommen zu sein. Die Frage Pranges, welchen Eindruck der Angeklagte dann auf sie gemacht habe, beantwortet einer der Polizisten kurz, aber deutlich: "Im Grunde ist das eine ganz arme Sau."