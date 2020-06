Wie viele Erzieherinnen werden künftig in Bremer Kitas gebraucht? Die Behörde legt eine Prognose dazu vor. (Monika Skolimowska /dpa)

Erziehermangel ist schon lange ein Thema, bundesweit und auch in Bremen. Kitas können weiterhin nicht alle Stellen besetzen. Nun legt die Bildungsbehörde eine Prognose dazu vor, wie viele Erzieherinnen und Erzieher in Bremer Kitas bis 2028 benötigt werden. Eine solche Prognose hatte die Bürgerschaft vom Senat gefordert, damit besser planbar wird, wie viele Fachkräfte konkret fehlen. Der Prognose zufolge werden im Kita-Jahr 2020/21 im Land Bremen 437 Erzieherinnen und Erzieher gebraucht, davon 357 in Bremen und 80 in Bremerhaven.

Für die kommenden Jahre wird für das Land Bremen ebenfalls ein großer Bedarf angenommen: 396 Erzieherinnen für 2021/22 und 178 für 2022/23. Für die Jahre danach rechnet man mit noch mehr offenen Stellen. Über 400 Erzieher müssten demnach im Sommer 2024 in Bremer Kitas eingestellt werden.

Hinzu kommt: Gerade Erzieherinnen arbeiten sehr häufig in Teilzeit. In Bremen sind zwei Drittel bis drei Viertel von ihnen Teilzeitkräfte. Deshalb müssten noch mehr Menschen eingestellt werden, als diese Zahlen erfassen, betont die Behörde in ihrem Papier.

In der Prognose werden auch die Erzieherinnen erfasst, die demnächst ihre Ausbildung in Bremen abschließen. Dabei kommt die Behörde zu einem überraschenden Befund: Demnach würde durch die in Bremen ausgebildeten Erzieher der Personalbedarf nicht nur gedeckt; es ergäbe sich rechnerisch ab 2022/23 „sogar ein erheblicher Überhang, insbesondere bei den Erziehern und Erzieherinnen“, heißt es in dem Papier.

Folgt auf den Mangel ein Überhang?

Für 2022/23 könne es aufgrund der zuletzt deutlich aufgestockten Ausbildungsplätze 223 Erzieherinnen mehr geben als benötigt. Kommt nach dem großen Fachkräftemangel also plötzlich bald ein Erzieherüberhang? An dieser Annahme zweifeln offenbar auch die Autoren der Prognose selbst: Schließlich blieben nicht alle hier ausgebildeten Erzieher auch in Bremen, viele wechselten nach relativ kurzer Zeit ihren Job, schreiben sie.

In der Prognose nicht enthalten sind zudem die Erzieher, die beispielsweise in Ganztagsschulen und in der offenen Jugendarbeit benötigt werden, das bestätigt Behördensprecherin Annette Kemp.

Allein beim großen städtischen Eigenbetrieb Kita Bremen sind derzeit laut Toren Christians vom Personalrat etwa zehn Prozent der Stellen unbesetzt: „Derzeit fehlen bei uns ungefähr 90 bis 100 Personen.“ Er geht davon aus: „Das Thema Personalmangel bei Erziehern wird uns noch weiter begleiten.“ Dass es schon bald einen Erzieherüberhang geben könnte, nennt er „eine tapfere Prognose“.

Einen möglichen Erzieherüberhang verweist auch die CDU-Politikerin Sandra Ahrens ins Reich der Märchen: „Für eine handfeste Bedarfsanalyse fehlen der Bildungsbehörde die Zahlen“, sagt sie. Denn die Sozialbehörde habe keine Zahlen zugeliefert, wie viele Erzieher in Jugendfreizeitheimen, Behinderteneinrichtungen, Seniorenheimen oder als Schulassistenz benötigt würden. „Ich halte diese Prognose für nicht belastbar.“