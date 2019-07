Weil die Eltern mit ihrer eigenen Verletzung beschäftigt sind, werden Kinder in Trennungsprozessen oft nicht gehört. (Martin Gerten /dpa)

Unter einer Trennung oder Scheidung der Eltern leiden Kinder und Jugendliche auf ganz unterschiedliche Weise. Das hat André Rabini, Referent für Junge Menschen im Ortsamt West, immer wieder in seinem Arbeitsalltag erlebt: manche ziehen sich zurück, andere sind wütend, viele fühlen sich von ihren Eltern nicht mehr verstanden.

Die können meist nicht helfen, sagt Rabini: Sie leiden selber unter der Trennung und haben deshalb Schwierigkeiten, mit ihren Kindern über das Geschehene oder ihre Sorgen zu sprechen. Das ändere sich oft auch nach gesprochenen Scheidungsurteilen bei sogenannten hochstrittigen Familien, in denen die beiden Elternpaare im Dauerkonflikt sind, nicht, erklärt Rabini. „Viele Eltern finden den Ausstieg aus der Spirale nicht mehr und können nicht an einen Tisch kommen.“

Das will Rabini mit dem Jugendamt im Sozialzentrum Mitte/Östliche Vorstadt/Findorff ändern. „Wir wollen eine Chance für einen Neustart bieten“, sagt er. Dafür hat er sich mit einer Idee der niederländischen Therapeutin Justine van Lawick auseinandergesetzt: „Kinder aus der Klemme“ ist ein Workshopprogramm, das nach den Sommerferien in den entsprechenden Ortsteilen an den Start geht. Dabei kooperiert das Jugendamt mit dem Kinder- und Jugendhilfe-Verbund (KJSH-Stiftung), dem St. Theresienhaus und der Caritas.

Bei acht Terminen sollen zerstrittene Eltern Techniken zur Konfliktbewältigung lernen. Das Ziel: die Entlastung der Kinder. „Kinder werden oft in diesen Trennungsprozessen nicht gehört, weil die Eltern mit ihrer eigenen Verletzung beschäftigt sind“, sagt Kristin Grünewald, pädagogische Leiterin der KJSH-Stiftung. Genau um diese Erfahrungen mit der Trennung soll es bei einzelnen Treffen gehen.

Freiwillige Mitarbeit

Wie aber können überhaupt Kinder davon profitieren, dass ihre zerstrittenen Eltern über mehrere Termine plötzlich einen Raum teilen müssen? Genau in dieser Frage liegt für Rabini und Grünewald der Knackpunkt: Die Workshops sind freiwillig, ohne Zwang durch Ämter oder Gerichte. Je zwei Gruppen mit insgesamt sechs Familien soll es zunächst in Findorff und Mitte geben. Zunächst haben in den ersten Terminen Kinder und Eltern die Chance, sich in zwei Gruppen mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

So haben die Eltern die Chance, mit anderen getrennten Paaren über ihre Erfahrungen zu sprechen, die Kinder hingegen können untereinander vom Erlebten berichten. Erst danach treffen die Eltern- und Kindergruppen wieder aufeinander und sprechen miteinander. So soll eine Gesprächsbasis entstehen, auch den positiven Austausch über die beendete Beziehung mit ihren Kindern sollen die Eltern bei den Workshops lernen. Begleitet werden sie dabei von den Mitarbeitern der Jugendhilfe, die eigens von der holländischen Expertin van Lawick geschult wurden. „Es ist Handwerkszeug für eine Befriedung“, erklärt Rabini. „Und eine Entdämonisierung des Konflikts“, ergänzt Grünewald.

Mit verschiedenen Übungen und Trainings soll die Kommunikationsbarriere in der Familie gebrochen werden. Dass das nicht einfach wird, betont Rabini: Ein Vorgespräch, ein Netzwerkabend mit allen Beteiligten und ihren Familienmitgliedern, acht intensive Workshoptermine und sogar Hausaufgaben gehören zu dem Programm. Für Rabini allerdings ist das keine Hemmschwelle: „Am Ende steht ein Austausch zwischen den Elternpaaren und ihren Kindern, der sehr heilend sein kann.“

Weitere Informationen

Für Fragen oder für die Anmeldung zu „Kinder aus der Klemme“ steht die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien Mitte/West unter 0421/3618365 montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 11 bis 12 Uhr zur Verfügung. Weitere Anfragen sind auch unter erziehungsberatungsstelle-west(at)afsd.bremen.de möglich.