Ein Weltraumbahnof in der Nordsee: Bremerhaven könnte als Logistikstandort davon profitieren. (Detmar Schmoll)

Das Land Bremen sollte die Chance ergreifen, Bremerhaven als Logistikstandort für Raketenstarts in der Nordsee zu profilieren. Diese Forderung wurde am Mittwoch in der Bürgerschaft von allen Fraktionen geteilt. Auch der Senat verfolge dieses Ziel, wie Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) in der Debatte versicherte.

Die FDP hatte das Thema für die Aktuelle Stunde der Landtagssitzung angemeldet. Wie berichtet, befürwortet der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) den Start kommerzieller Satelliten von der Nordsee aus. Die relativ kleinen Raketen – sogenannte Microlauncher – könnten von einer mobilen Plattform oder einem am Meeresgrund abgestützten Schiff ins Orbit gefeuert werden. Der Bremerhavener Liberale Hauke Hilz sah in dem Projekt „eine Chance, die man beim Schopf packen muss“. Nach ersten Schätzungen seien 500 Starts pro Jahr durchaus realistisch.

Für das kleinste Bundesland mit seiner starken Luft- und Raumfahrtindustrie wäre eine Verschiffung der Microlauncher in Bremerhaven aus Hilz‘ Sicht nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was das Image angeht, ein Gewinn. Da sich Niedersachsen an einem „Weltraumbahnhof“ in der Nordsee bisher nicht interessiert zeige, müsse Bremen umso beherzter zugreifen.

Auch Janina Brünjes (SPD) zeigte sich überzeugt: „Es gibt gute Gründe für einen Weltraumbahnhof in der Nordsee.“ In zwanzig Jahren werde man in Bremen und Bremerhaven mit Stolz auf das Jahr 2020 zurückblicken, als die Weichen für das Projekt gestellt wurden. Zustimmend, aber deutlich weniger euphorisch äußerte sich Ingo Tebje (Linke) zu dem Vorhaben. „Es geht nicht um einen stationären Weltraumbahnhof, eher um ein Weltraumbahnhöfchen“, rückte Tebje die Dimensionen zurecht. Gleichwohl sei Bremerhaven als Heimathafen für eine schwimmende Abschussrampe gut geeignet. Möglicherweise lasse sich das in der Seestadt vorhandene Know-how auch für Montagearbeiten nutzen.

Thorsten Raschen (CDU) hielt – bei entsprechender Förderung durch die Bundesregierung – schon in zwei Jahren erste Raketentransporte vom Basishafen Bremerhaven aus für möglich. Es liege jetzt am Senat, die Weichen in dieser Richtung zu stellen. Genau das mache die Landesregierung bereits, sagte Häfensenatorin Schilling. Ihr Haus stimme schon die nächsten Schritte mit dem Bundeswirtschaftsministerium ab. Dabei gehe es unter anderem um Umwelt- und genehmigungsrechtliche Fragen. „Danach treten wir in die Entwicklungs- und Realisierungsebene ein“, kündigte Schilling an.

Kontroverse zu Moria

Ein weiteres Thema der Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft war der Umgang mit der dramatisch zugespitzten Flüchtlingskrise auf der griechischen Insel Moria. Sofia Leonidakis (Linke) wies der Bundesregierung und der EU eine Mitverantwortung für die humanitäre Krise zu. Schon lange würden die Menschenrechte in den Flüchtlingslagern an der EU-Außengrenze mit Füßen getreten. Das Lager in Moria etwa sei für weniger als 3000 Personen ausgelegt, zuletzt aber mit über 20.000 Menschen gefüllt gewesen. „Die EU-Hotspots sind eine Schande für Europa“, beklagte Leonidakis.

Für die Grünen forderte Sahhanim Görgü-Philipp eine humanitäre Lösung für die Flüchtlinge auf Lesbos. Da eine gemeinsame europäische Antwort nicht in Sicht sei, müsse Deutschland vorangehen. Sigrid Grönert stimmte teilweise zu: „Das sind nicht nur Griechenlands Flüchtlinge“, meinte die Christdemokratin. Einfache Antworten gebe es in der Flüchtlingsfrage allerdings nicht. Es sei daher auch ungerecht, auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einzudreschen, wie dies auf der Linken gern getan werde. Dieser müsse „die Gesamtsituation im Auge behalten“ und sich Fragen stellen, „die hier in Bremen niemand beantworten muss“.

Jan Timke (Bürger in Wut) warnte vor deutschen Alleingängen bei der Aufnahme von Menschen aus den griechischen Lagern, zumal die Regierung in Athen auch gar nicht darum gebeten habe. Die katastrophale Zuspitzung der Lage auf Lesbos sei durch mutwillige Brandstiftung hervorgerufen worden, „und das Ziel dieser Brandstifter war klar: Sie wollen den Weg nach Europa freipressen“, so Timke. Sollte sich Deutschland zur Aufnahme eines größeren Kontingents bereit erklären, würde dies „eine Sogwirkung entfalten“ und den Zustrom noch beschleunigen.