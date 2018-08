"Zum Wohl“ heißt es seit Donnerstagabend am Hillmannplatz. Das Areal rund um die berühmte Loriotfigur verwandelt sich bis einschließlich Sonntag zum Treffpunkt für Genießer. (Frank Thomas Koch)

Zum Wohl“ heißt es seit Donnerstagabend am Hillmannplatz. Das Areal rund um die berühmte Loriotfigur verwandelt sich bis einschließlich Sonntag zum Treffpunkt für Genießer. Denn bei der Weinsommer-Tour präsentieren Güter aus den bekannten Anbaugebieten Nahe, Mosel, Pfalz und Rheinhessen ihre edlen Tropfen. Neben den flüssigen Juwelen im Glas gibt es auch etwas fürs Ohr, damit sich im Nordosten entspannte und fröhliche Weindorf-Stimmung einstellt, die vor allem im Südwesten der Republik Tradition hat. Täglich sorgen die Winzer am Hillmannplatz ab dem Nachmittag bis 24 Uhr (am Sonntag bis 20 Uhr) mit unterschiedlichen Sorten für feuchte Kehlen.