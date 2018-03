Bürgerschaftspräsident Christian Weber hält die Eröffnungsrede bei der Ausstellung der Initiative "Pro Kunst 2022", die bis zum 13. April zu sehen ist. (Weiss)

Es ist eine Kunstausstellung und gleichzeitig eine Protestaktion, die Schau, die Studierende und Absolventen des Weiterbildungsstudiums "Gestaltende Kunst" in der Bremischen Bürgerschaft organisiert haben. An den Wänden des Festsaals hängen Gemälde. Auf einer Leinwand ist ein Boot voller Menschen, deren Gesichtsausdrücke zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwanken, zu sehen.

Ein weiteres Motiv ist ein verzerrtes Gesicht auf dunkelblauem Hintergrund, dessen starke Kontraste an die Kanons des Expressionismus erinnern. Aber auch Fotografien, die Details – Laubblätter, ein weißer Streifen auf einer blauen Wand – zu Hauptelementen der Komposition machen, sind Teil der Ausstellung. Dazu Installationen und Papierkunstwerke. Die Exponate decken fast die gesamte Bandbreite plastischer und visueller Kunstformen ab.

Protest gegen die Schließung des Studiengangs

Die ästhetische Dimension ist jedoch nur ein Teil der Botschaft. Die Studenten wollen damit gegen die Schließung ihres Weiterbildungsstudiengangs protestieren. "Gestaltende Kunst" ist ein Weiterbildungsstudium, das von der Hochschule Bremen in Kooperation mit der Hochschule für Künste (HfK) angeboten wird. Die Teilnahme ist kostenpflichtig und kann mit einem Hochschulzertifikat abgeschlossen werden.

Die Hochschule gab vor zwei Jahren bekannt, dass das Studienangebot 2022 abgeschafft wird. "Ich verstehe diese Ausstellung als Demo", sagte Peter Schäfer, Professor der Hochschule Bremen, bei der Eröffnung. Auch der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, forderte, dass die Verantwortlichen die Entscheidung überdenken und das Programm nach 2022 weiter anbieten. "Es erschließt sich mir nicht, wieso dieser Weiterbildungsstudiengang geschlossen werden soll."

Vorschlag des Wissenschatsrates der Länder

Das widerspreche dem Weiterbildungskonzept. "Gerade in Bremen, das so stolz auf sein Weiterbildungsgesetz ist", fügte er auf Nachfrage hinzu. Bei der Entscheidung für die Schließung des weiterbildenden Studiengangs haben dem Vernehmen nach sowohl finanzielle Gründe als auch Überlegungen zur inhaltlichen Ausrichtung der Hochschulen eine Rolle gespielt. Doch zu den genauen Gründen, die zur Schließung führen sollen, machten Vertreter der beiden Hochschulen am Donnerstag keine Angaben.

„Im Jahr 2015 wurde die Auflösung der Koordinationsstelle für Weiterbildung beschlossen, die solche Weiterbildungsangebote betreut“, sagt HfK-Sprecherin Theresa Albig. In diesem Zusammenhang seien die Studienangebote überprüft worden. Martina Gilicki von der Koordinierungsstelle der Hochschule Bremen sagte, die Entscheidung des Rektorats sei auf einen Vorschlag des Wissenschaftsrates der Länder zurückzuführen.