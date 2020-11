Für eine bei der Bremischen Bürgerschaft eingereichte Petition gelten die Datenschutzregeln des Landes. (Carmen Jaspersen /dpa)

Online-Petitionen sind eine immer häufiger genutzte Protestform im digitalen Zeitalter. Ein paar Klicks und das Formular ist ausgefüllt. In Bremen können Petitionen auch schriftlich per Post oder Fax eingereicht werden. Doch wann beschäftigt sich das Parlament mit den Anliegen? Wie ist die Erfolgsquote? Und was hat es mit privaten Anbietern auf sich, die zum Beispiel aktuell vom Verein „Kulturbeutel“ zum Erhalt einer Fläche für das Projekt „Irgendwo“ in der Airport-Stadt genutzt werden?

Was ist eine Petition?

„Mit einer Petition können sich alle Bürgerinnen und Bürger unbürokratisch ans Parlament wenden“, sagt der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Claas Rohmeyer (CDU), der seit 21 Jahren im Ausschuss vertreten ist. Das heißt, Petenten können sich gegen Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen oder ungleiche Behandlung durch staatliche Stellen wehren und eigene Ideen anregen. Bürger können unmittelbar Anstöße zur Kontrolle der Verwaltung und in Ausnahmefällen sogar zur Gesetzgebung geben. „Dabei ploppen immer wieder Themen auf, die unter dem Radar fliegen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Kevin Lenkeit (SPD).

Wo werden Petitionen eingereicht?

Beim Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft. Weil das Petitionsrecht für alle gilt, soll es ohne bürokratische Hürden ablaufen: „Es bestehen keine Vorschriften für Form oder Formulierung“, so Rohmeyer. Außerdem gibt es private Plattformen im Netz wie Openpetition.de und Change.org.

Worin liegt der Unterschied, ob eine Petition bei der Bürgerschaft oder bei privaten Plattformen eingereicht wird?

Der Petitionsausschuss ist von der privaten Konkurrenz, die im Prinzip ein Zwischenhändler ist, nicht begeistert. „Viele wundern sich, dass sie keine Reaktionen bekommen und es keine parlamentarische Befassung gibt, wenn sie diese Anbieter nutzen“, sagt Rohmeyer. Sie würden sich außerhalb des Systems bewegen und es sei unklar, was mit den Daten passiere. Bei der Bürgerschaft gelten hingegen die Datenschutzregeln des Landes.

Ein weiterer Aspekt: Bei privaten Plattformen muss ein Quorum, also eine bestimmte Anzahl an Stimmen, erreicht werden. Das ist bei der Bürgerschaft nicht der Fall, dafür allerdings beim Bundestag. Alle Anliegen werden geprüft und angeschaut, so Rohmeyer. Weil die Seite Openpetition.de sogar Petitionen von der Seite der Bürgerschaftschaft übernommen habe, prüfe man nun rechtliche Schritte.

Wie läuft das Verfahren?

Das Anliegen wird vom Petitionsausschuss geprüft, dann werden die entsprechenden Senatsressorts um eine Stellungnahme gebeten. Hinzu kommen eine öffentliche Anhörung und in manchen Fällen ein Ortstermin. In 15 bis 20 Prozent der Fälle habe eine Petition Erfolg. Meist werde versucht, einen Kompromiss zu finden, so Rohmeyer.

Wie viele Petitionen gab es in diesem Jahr in Bremen?

„Für den städtischen Bereich gab es bislang 103 Petitionen“, sagt Lenkeit. Im Land Bremen seien es 208.

Welche laufende Petition hat derzeit am meisten Mitzeichner?

Aktuell haben mehr als 3600 Personen eine Petition unterschrieben, die sich gegen eine Spielhalle im Ortskern von Borgfeld wendet. Es folgen die Anliegen „Verbesserung der Sportförderung“ mit fast 2800 Mitzeichnern und „Erhalt der Frühchenstation im Klinikum Bremen-Nord“ (fast 2200). Am häufigsten gibt es in Bremen Petitionen aus den Bereichen Umwelt, Verkehr, Bau und Bildung.

Gibt es eine übergreifende Plattform?

„Die 16 Bundesländern sowie der Bundestag planen eine gemeinsame Internetseite, auf der alle staatlichen Angebote gebündelt werden“, sagt Rohmeyer.