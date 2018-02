Eltern von der Initiative #Kitanotstand wollen an diesem Dienstag um 15.30 Uhr vor dem Haus der Bürgerschaft protestieren. Sie kritisieren schlechte Bedingungen in der Kinderbetreuung und Notdienste durch fehlendes Personal in den Kitas. Das Bremer Parlament tagt in dieser Woche. Die Eltern wollen ihre Kinder mitbringen und auf dem Marktplatz betreuen, sie wollen außerdem möglichst auch mit den Kindern ins Parlament gehen und die Sitzung der Bürgerschaft besuchen.

„Wir haben eine Besuchergruppe angemeldet, wissen aber noch nicht, ob wir auch direkt in den Plenarsaal kommen – wir rechnen nicht damit, dass wir lange auf der Besuchertribüne bleiben dürfen, denn Kinder sind eben nicht still“, sagt Christin Siems, eine der Gründerinnen der Elterninitiative. „Personalmangel in den Kitas ist in Bremen ein flächendeckendes Problem, natürlich nicht in allen Stadtteilen und Kitas gleichstark, aber es ist überall ein Thema“, sagt Siems.

„Wir sind sauer“, sagt auch Jörn Hüttmann von #Kitanotstand Bremen. Es fehle Personal, die Arbeitsbelastung in Kitas sei zu hoch und in der Folge auch der Krankenstand. „Vertretungen, die einspringen könnten, gibt es bei Kita Bremen eigentlich nur noch auf dem Papier“, sagt Hüttmann.

Die Eltern von #Kitanotstand Bremen fordern mehr Personal, kleine Gruppen und bessere Arbeitsbedingungen in Kitas, damit der Beruf attraktiver wird. Die Initiative stützt sich auf eine Kerngruppe von rund 50 Eltern, in sozialen Medien hat sie mehr als 380 Unterstützer.