Nach einem Eilantrag der rechtsextremen NPD, entschied das Bremer Verwaltungsgericht, dass bei der Kundgebung in Bremerhaven Reichskriegsflaggen gezeigt werden dürfen. (Symbolbild) (Hendrik Schmidt /dpa)

Eine Kundgebung der rechtsextremen NPD hat am Samstagmittag zeitweilig für Verkehrsbeeinträchtigung in Bremerhaven gesorgt: Den 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern standen nach Polizeiangaben rund 700 Gegendemonstranten gegenüber. Nach dem Marsch vom Hauptbahnhof zum Theodor-Heuss-Platz hatte die NPD sich auf dem Theodor-Heuss-Platz versammelt. Die Gegenversammlung eines Bündnisses rund um die Gruppe „Bremerhaven bleibt bunt“ versammelte sich ganz in der Nähe.

Weitgehend friedlich

Die Polizei sprach von einem „weitgehend friedlichen“ Verlauf. Allerdings wird gegen vier Personen wegen Körperletzung ermittelt, eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Zuschauer aus einem Haus am Versammlungsort bewarfen die NPD-Demonstranten mit Eiern.

Die NPD hatte, wie berichtet, am Freitag vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen einen Eilantrag gegen das allgemeine Verbot der Innenbehörde erwirkt, Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen zu zeigen. Das Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven hatte dies zuvor untersagt.