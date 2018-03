Wie in vielen anderen deutschen Städten haben Kurden und deren Anhänger am Wochenende zweimal gegen die Bombardierung der syrischen Stadt Afrin demonstriert. Am Sonnabend gegen 22 Uhr versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 150 Teilnehmer zu einer spontanen Demonstration am Bremer Hauptbahnhof und gingen Richtung Marktplatz. An der Veranstaltung am Sonntag nahmen deutlich mehr Menschen teil. Ab 13 Uhr trafen sich laut Polizei etwa 700 Menschen am Bahnhofsvorplatz, um in Richtung Innenstadt zu ziehen. Dabei kam es zu kleineren Beeinträchtigungen im Verkehr, ansonsten sei der Protest friedlich verlaufen. Um 15 Uhr erfolgte eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Seit Wochen treibt die Türkei ihre Militäroffensive im nordsyrischen Gebiet voran, um gegen vermeintliche Terroristen vorzugehen. Afrin liegt in einem Gebiet, in dem viele Kurden leben.