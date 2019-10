Kohlegegner haben sich vor dem Elefanten versammelt. (Christina Kuhaupt)

Für einen sofortigen Stopp des Abbaus von Steinkohle haben am Samstag Kohlekraftgegner am Antikolonialdenkmal, dem Elefanten im Nelson-Mandela-Park in Schwachhausen, demonstriert. Zu der Veranstaltung waren laut Polizeiangaben rund 140 Menschen gekommen. Organisiert worden war die Protestaktion von „DeCOALonize Europe“, einem internationalen Bündnis.

Sein Ziel ist es zum einen, auf die Folgen der Verbrennung von Kohle für das Klima aufmerksam zu machen. „Die SWB und ihr Mutterkonzern EWE heizen mit ihren Kohlekraftwerken die Klimakrise weiter an“, sagte Lina Ottner, Bremer Sprecherin des Bündnisses. Zum anderen kritisieren die Umweltaktivisten auch den Import von Steinkohle. Proteste gegen die Zerstörung von Lebensgrundlagen von Menschen, die in den Abbaugebieten in Kolumbien, Südafrika oder Russland lebten, würden häufig mit Gewalt niedergeschlagen, schreibt die Gruppe in einer Mitteilung zu der Demonstration.

Mehr zum Thema Kommentar über das Ende des Bergbaus Die Steinkohle hat ausgedient Hoffentlich bleibt vom Steinkohlen-Bergbau der Gemeinschaftsgeist der Kumpel, der Zusammenhalt, die ... mehr »

Die Bremer Versammlung war Teil eines bundesweiten Aktions-Wochenendes, bei dem die Aktivisten ebenfalls am Sonnabend unter anderem einen Kran und Förderbänder auf dem Gelände der Flensburger Stadtwerke besetzten. In Hamburg hatten am Freitag mehrere Hundert Menschen mit einer Fahrrad-Demonstration gegen die Nutzung von Kohle-Energie protestiert.