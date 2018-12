Der Eingang zum Gesundheitsamt in der Horner Straße. (Frank Thomas Koch)

Der Personalmangel im Bremer Gesundheitsamt hat sich laut der Mitarbeiter dermaßen zugespitzt, dass das Amt seinem gesetzlichen Auftrag nicht mehr in vollem Umfang erfüllen kann. Die Folgen: Schuleingangsuntersuchungen von Kindern würden sich verzögern, ärztliche Beratungen zu Themen wie HIV/Aids und Impfungen so gut wie gar nicht mehr stattfinden. Auch vorgeschriebene Begutachtungen von Kitas und Schulen durch das Referat Umwelthygiene im Gesundheitsamt seien kaum möglich. Auch bei den Reiseimpfungen gebe es lange Wartezeiten. Über 100 Mitarbeiter aus dem Amt, das der Behörde von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) unterstellt ist, sollen an diesem Dienstagnachmittag in der Gesundheitsdeputation übergeben werden. „Die Zustände sind nicht mehr hinnehmbar“, sagt Ingo Tebje von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die die Protestaktion in der Deputation organisiert. „Viele Referatsleiter- und Ärztestellen sind nicht besetzt, diese Situation wollen die Beschäftigten so nicht mehr hinnehmen“, betont Tebje. Die Mitarbeiter hätten ihre Kapazitäts- und Leistungsgrenze überschritten . Auf allen Ebenen fehle Personal, aufgrund der Tarifsituation und der Befristungspraxis bei Verträgen verliere das Bremer Gesundheitsamt Fachkräfte ins Umland. Die Beschäftigten fordern Entlastung im Arbeitsalltag, entfristete Verträge und zusätzliche Stellen.

Personalmangel bereits im Mai Thema

Quante-Brandt kündigt in einer Stellungnahme an, dass sich ihre Behörde mit den Forderungen konstruktiv auseinandersetzen werde. „Das Gesundheitsamt Bremen hat, wie der Öffentliche Gesundheitsdienst bundesweit, Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Fachpersonal, vor allem bei Ärztinnen und Ärzten“, betont sie. Der Aufgabenbereich sei in den vergangenen Jahren angestiegen, deshalb seien bereits zusätzliche Stellen geschaffen worden. „Wir sind zurzeit mit dem Gesundheitsamt im Gespräch, wie es gelingen kann, Stellen zügiger zu besetzen. Eine Maßnahme, die schon umgesetzt ist: Die Ärztestellen sind mit einer außertariflichen Bezahlung ausgeschrieben worden. Diese Maßnahmen stellen eine weitgehende finanzielle Gleichstellung mit den Krankenhäusern und dem Umland dar und erhöhen die Chance des Gesundheitsamtes, entsprechendes Fachpersonal zu gewinnen“, so die Senatorin.

Bereits Anfang Mai hatten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im WESER-KURIER vor dramatischen Folgen des Personalmangels vor allem in dem Fachreferat Infektionsepidemiologie gewarnt. Dort sind unter anderem die Hygienekontrollen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Tageskliniken und anderen medizinischen Einrichtungen angesiedelt, um etwa Ausbrüche von multiresistenten Keimen zu verhindern. 2011 war es im Klinikum Bremen-Mitte zu einem solchen Ausbruch gekommen, drei frühgeborenen Kinder starben an den Folgen von Infektionen. „Hätten wir morgen einen ähnlichen Ausbruch, könnten wir darauf nicht reagieren, weil es zu wenig Personal in dem Fachreferat gibt“, hatte damals ein Mitarbeiter des Amtes gesagt. In mehreren Brandbriefen an die Gesundheitsbehörde hatten Beschäftigte vor der „dramatischen Personalsituation“ und den Konsequenzen für die tägliche Arbeit gewarnt.