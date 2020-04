Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (Björn Hake)

Die Bremer Polizei hat am Sonntag mehrere Farbparolen auf einem Weg am Osterdeich und an der Mauer einer Schule in der Hamburger Straße entdeckt sowie leere Schuhe, die zum Teil an der Weserpromenade festgeklebt waren. Darüber hinaus kontrollierten die Beamten eine 24-jährige Frau, die in der Findorffstraße mit Kreide einen weiteren Spruch auf die Straße schrieb und mehrere Schuhe bei sich trug.

Die Aktionen in Bremen sind offenbar Teil eines bundesweiten Protestes, zu dem eine Flüchtlingsorganisation aufgerufen hatte. Diese fordert, die griechischen Lager zu evakuieren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und weist darauf hin, dass Verursacher sich schadenersatzpflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden können.