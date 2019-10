Am Rande der Kurden-Demo kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Autofahrer, meldet die Polizei. (Karsten Klama)

Die Demonstration von rund 2000 Kurden am Samstag in der Bremer Innenstadt gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien zieht nun doch polizeiliche Ermittlungen nach sich. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, gab es am Rande der Proteste eine Auseinandersetzung.

Gegen 15.30 Uhr lösten sich in der Bahnhofstraße etwa 100 Teilnehmer aus dem Demonstrationszug, nachdem ein vorbeifahrender Autofahrer „eine provokante Geste“ in Richtung der Protestierenden gemacht hat, wie es im Bericht der Beamten heißt. Zwischen dem 36-jährigen Autofahrer und etwa zehn Demonstranten sei es dann zu einem Streit gekommen, bei dem der Autofahrer bespuckt worden sein soll. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/ 362 38 88 zu melden.

Ansonsten sei die Demonstration, wie bereits am Samstag gemeldet, friedlich verlaufen, so die Polizei. In der Innenstadt und der Bahnhofsvorstadt kam es zu „leichten Verkehrsbehinderungen“. (rab)