Dem 31-jährigen Angeklagten werden über 50 Straftaten zur Last gelegt. (Ralf Michel)

Der Prozess gegen einen 31-jährigen Bremer, der monatelang vier homosexuelle Männer terrorisiert hat, wird am Landgericht Bremen neu verhandelt. Das gab das Amtsgericht am Dienstag bekannt. In einer neuen Verhandlung geht es dann um die Unterbringung des 31-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik und damit auch um die Frage, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist. Die Anwältin des Mannes begrüßt diese Entscheidung.

Anders als ursprünglich angekündigt war die Entscheidung des Amtsgerichts nicht am Montag, sondern erst an diesem Dienstag verkündet worden. Wie berichtet, war der Prozess am vergangenen Mittwoch im Amtsgericht eröffnet worden. Im Laufe der Verhandlung ergaben sich dann jedoch Hinweise darauf, dass das Verfahren ans Landgericht überwiesen werden muss. Bis zum Beginn des Prozesses wird der 31-Jährige vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.