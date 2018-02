Gegen einen Geisterfahrer hat am Dienstagmorgen der Prozess vor dem Landgericht Bremen begonnen. Schon nach kurzer Zeit musst die Öffentlichkeit den Gerichtssaal allerdings schon wieder verlassen: Auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit teilweise von dem Verfahren ausgeschlossen. Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, bleiben die Aussagen des Beschuldigten und des Sachverständigen unter Verschluss.

Der 33-jährige Beschuldigte soll im August 2017 auf der Autobahn 1 seinen Kleinlaster in den Gegenverkehr gelenkt und dabei einen Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem polnischen Staatsangehörigen versuchten Mord vor.

Der Prozess wird aber nur in Teilen hinter verschlossenen Türen ablaufen: Weil die Anklage ein öffentliches Interesse an Falschfahrer-Fällen geltend machte, ist die Presse bei den Zeugenaussagen zugelassen. Vorläufig ist der Beschuldigte in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Prozess ist auf vier Verhandlungstage angesetzt.